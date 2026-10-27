Ξεπέρασε τα 10.000 ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως προκύπτει από κυβερνητικά στοιχεία, την ώρα που εντείνονται οι φόβοι ότι η επιδημία πιθανόν να εξαπλωθεί σε περισσότερες αφρικανικές χώρες.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση για την κατάσταση από το ινστιτούτο δημόσιας υγείας του Κονγκό, ο αριθμός των κρουσμάτων Έμπολα ανέρχεται σε 10.060 και οι θάνατοι από τον ιό σε 4.887.

Η έξαρση, που προκλήθηκε από το σπάνιο είδος Bundibugyo του Έμπολα, ανακοινώθηκε στα μέσα Μαΐου και έκτοτε έχει γίνει η μεγαλύτερη σε έκταση και η φονικότερη στο Κονγκό, ξεπερνώντας και την επιδημία της νόσου την περίοδο 2018-2020.

Σήμερα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη και η δεύτερη φονικότερη, που έχει καταγραφεί μετά το ξέσπασμα του Έμπολα στη Δυτική Αφρική το 2014-2016, από το οποίο είχαν μολυνθεί πάνω από 28.600 άνθρωποι και είχαν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 11.000, κυρίως στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

Νωρίτερα, μέσα στον μήνα, η Κένυα ανακοίνωσε το πρώτο της κρούσμα και στη συνέχεια ανακοίνωσε συνολικά εννέα κρούσματα μετά τον θάνατο ενός άνδρα στο Ναϊρόμπι, ο οποίος είχε ταξιδέψει από το Κονγκό μέσω της Ουγκάντας.

Την περασμένη εβδομάδα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Νιγηρία έγινε η τέταρτη αφρικανική χώρα που ανέφερε κρούσμα του Έμπολα.

Αξιωματούχοι υγείας προσπαθούν να διακριβώσουν με ποιον τρόπο και πού η ασθενής -η σύζυγος Ελβετού διπλωμάτη, η οποία δεν είχε ταξιδέψει στο Κονγκό – μολύνθηκε με τον ιό.

Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πιστεύεται πως η γυναίκα μολύνθηκε στην Ουγκάντα. Χθες, Δευτέρα, η ασθενής μαζί με τον σύζυγό της μεταφέρθηκαν με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Ελβετίας.

Η Ουγκάντα ανακοίνωσε 20 κρούσματα τον Μάιο και τον Ιούνιο, κυρίως προερχόμενα από το Κονγκό, αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε τη χώρα απαλλαγμένη από Έμπολα τον Αύγουστο.

Αξιωματούχοι στην Ουγκάντα υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν κρούσματα του ιού στη χώρα.

Την Κυριακή, ο υπουργός Υγείας της Ουγκάντας δήλωσε ότι πολίτες της Ουγκάντας που θα επιστρέφουν στη χώρα έχοντας ταξιδέψει στο Κονγκό θα μπαίνουν σε καραντίνα για 21 ημέρες.