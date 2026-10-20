Το πρώτο κρούσμα Έμπολα στη Νιγηρία ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας, θέτοντας τις υγειονομικές υπηρεσίες σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού, την ώρα που η Κένυα γνωστοποίησε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιστατικών στο έδαφός της ανήλθε σε εννέα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που μεταδόθηκαν, το κρούσμα στη Νιγηρία εντοπίστηκε στην πρωτεύουσα Αμπούτζα και αφορά γυναίκα η οποία είχε φτάσει πρόσφατα στη χώρα με διεθνή πτήση από την Ουγκάντα.

Νιγηρία: Η ασθενής νοσηλεύτηκε σε ιδιωτική κλινική

Ο υπουργός Υγείας της Νιγηρίας, Μουχαμάντ Αλί Πάτε, ανέφερε ότι η γυναίκα είχε εισαχθεί σε ιδιωτική υγειονομική μονάδα στην Αμπούτζα, όπου παρέμεινε για αρκετές ημέρες πριν επιβεβαιωθεί η διάγνωση.

«Η ασθενής, μια γυναίκα που πρόσφατα έφθασε στη Νιγηρία με μια διεθνή πτήση από την Ουγκάντα, εισήχθη σε ιδιωτική κλινική» της Αμπούτζα, «όπου της παρασχέθηκε φροντίδα για αρκετές ημέρες προτού επιβεβαιωθεί η διάγνωση», δήλωσε ο υπουργός σε δελτίο Τύπου.

Μετά την ανακοίνωση του περιστατικού, η κυβέρνηση κάλεσε «όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές υγειονομικές εγκαταστάσεις να τεθούν σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού».

Εντοπίστηκαν 44 στενές επαφές

Οι υγειονομικές αρχές της Νιγηρίας έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών της ασθενούς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε περαιτέρω μετάδοση του ιού.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, 44 στενές επαφές του κρούσματος έχουν ταυτοποιηθεί έως τώρα.

Η παρακολούθηση των ανθρώπων που ενδέχεται να εκτέθηκαν στον ιό αποτελεί βασικό μέτρο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.