Κουρασμένοι από τον πόλεμο, διστάζουν να ψηφίσουν ξανά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου: στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, ένα παραδοσιακό προπύργιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ορισμένοι κάτοικοι εκφράζουν την απογοήτευσή τους ενόψει των αυριανών βουλευτικών εκλογών.

«Πολλοί άνθρωποι που γνωρίζω ήταν δεξιοί και υποστήριζαν τον “Μπίμπι”, αλλά αυτό τελείωσε», δήλωσε στο AFP η Σιγκάλ Μαλαχί, αν και ξέρει ότι «πολλοί άλλοι τον στηρίζουν ακόμη».

Οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ είναι συνηθισμένοι στον πόλεμο έπειτα από επανειλημμένες συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

«Μεγαλώσαμε με τις ρουκέτες Κατιούσα και τις βόμβες», θυμάται η Μαλαχί. «Αν ήσουν έξω έπρεπε να τρέξεις για να βρεις καταφύγιο μέσα σε δευτερόλεπτα» από τη στιγμή που ηχούσαν οι σειρήνες. Αλλά αυτός ο πόλεμος είναι «διαφορετικός».

«Από τις 7 Οκτωβρίου δεν κοιμόμαστε πλέον καλά. Σκέφτηκα να φύγω. Αλλά οι ρίζες μου είναι τόσο βαθιές που μένω», πρόσθεσε η ίδια, η οποία άνοιξε και πάλι το φυτώριό της κοντά στη Ναχαρίγια, λιγότερα από 10 χιλιόμετρα από τον Λίβανο, δύο χρόνια αφού το είχε κλείσει.

«Θα έπρεπε να έχει μπορέσει να το εμποδίσει»

Αυτές οι εκλογές είναι οι πρώτες που διεξάγονται στο Ισραήλ μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, στην οποία ο ισραηλινός στρατός απάντησε με μια καταστροφική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους, η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ και πολλοί κάτοικοι στο βόρειο τμήμα της χώρας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Αφού τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία τον Νοέμβριο του 2025, η ζωή άρχισε να επιστρέφει στην κανονικότητα από την αρχή του έτους, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν και η Χεζμπολάχ επανέλαβε τις επιθέσεις της εναντίον του ισραηλινού εδάφους σε υποστήριξη προς την Τεχεράνη.

Αν και μια νέα εκεχειρία επέτρεψε να επιστρέψει η ηρεμία τους τελευταίους μήνες, το Ισραήλ δεν έχει αναστείλει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Στο βόρειο Ισραήλ οι κάτοικοι ζουν στην αβεβαιότητα και κατηγορούν την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι δεν κατάφερε να πετύχει μια ειρήνη με διάρκεια μετά την 7η Οκτωβρίου.

«Πάντα ψήφιζα τον Μπίμπι (…), αλλά τώρα θα προτιμήσω τον (Γκάντι) Άιζενκοτ», τον βασικό αντίπαλο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, σχολίασε ο Μαξίμ Ζαρμπάιλοφ.

«Αυτό που συνέβη στις 7 Οκτωβρίου, θα έπρεπε να το έχει εμποδίσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά δεν το έκανε. Ο στρατός, η ανώτατη διοίκηση, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού θα μπορούσαν να το είχαν αποτρέψει», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η «προστασία» Νετανιάχου

«Αυτή η περιοχή ζει ένα τραύμα που όμοιό του δεν έχουμε ξαναγνωρίσει», σχολίασε ο Σάντι Τούμα, ιδιοκτήτης του μοναδικού σούπερ μάρκετ στη Σλόμι που παρέμεινε ανοικτό σε όλη τη διάρκεια του πολέμου. «Υπάρχει οργή. Η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να προσφέρει λύση», κατήγγειλε.

Το 2022 το Λικούντ του Νετανιάχου είχε συγκεντρώσει το 43% των ψήφων στη Σλόμι, έναντι 23% σε εθνικό επίπεδο.

Οι κάτοικοι της πόλης που υποστήριξαν τον Νετανιάχου «δεν τον εμπιστεύονται πια», πρόσθεσε ο Τούμα. «Δεν είναι όλος ο κόσμος σε θέση να υποστηρίξει έναν πόλεμο που διαρκεί τρία χρόνια».

Κάποιοι όμως εκτιμούν ότι μόνο ο υφιστάμενος κυβερνητικός συνασπισμός μπορεί να προστατεύσει τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ, όπως ο Πατρίς Χαντάντ που έφτασε στη Ναχαρίγια πριν έναν χρόνο.

Αρχικά δεν ήταν εύκολο να συνηθίσει μια ζωή υπό την απειλή ρουκετών, δήλωσε ο Γάλλος συνταξιούχος. «Μας έλεγαν ότι έχουμε 30 δευτερόλεπτα για να βρούμε καταφύγιο (…) Στην πραγματικότητα δεν είχαμε καν 15», εξήγησε.

Παρά τις δυσκολίες, στηρίζει τον Νετανιάχου.

«Η αριστερά στο Ισραήλ έκανε πολύ κακό, ήθελε να παραχωρήσει εδάφη. Είναι σημαντικό να ψηφίζουμε τη δεξιά διότι με μια κυβέρνηση όπως αυτή του Νετανιάχου νιώθουμε προστασία», εκτίμησε.