Ένα σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στο λιμάνι του Μπρέμερχαφεν στη Γερμανία, όταν οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στο λιμάνι.
New footage shows the moment TUI Cruises’ Mein Schiff 3 collided with the docked container ship MSC Victorine in Bremerhaven, Germany. Strong winds pushed the cruise ship sideways despite tugboats trying to assist https://t.co/lELAkgnRbK— Surajit (@surajit_ghosh2) October 26, 2026
Το κρουαζιερόπλοιο ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει το λιμάνι, προκειμένου να ξεκινήσει το προγραμματισμένο ταξίδι του, διάρκειας σχεδόν τριών εβδομάδων. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ανέτρεψαν τα σχέδια, καθώς οι ισχυροί άνεμοι επικράτησαν, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, και παρέσυραν το μεγάλο πλοίο προς το φορτηγό.
Die „Mein Schiff 3“ kollidiert beim Auslaufen in Bremerhaven mit einem Containerschiff. Aufnahmen zeigen die Wucht des Zusammenstoßes; mehrere Rettungsboote wurden offenbar beschädigt. Nach bisherigen Berichten gab es keine Verletzten. Die Unfallursache muss untersucht werden. Doch ich frage mich grundsätzlich: Wie lange wollen wir noch eine Kreuzfahrtindustrie fördern, deren Geschäftsmodell mit enormen Treibhausgasemissionen verbunden ist? Luxus auf See darf nicht bedeuten, dass die Umwelt die Rechnung bezahlt. Wir brauchen einen konsequenten Ausstieg aus besonders klimaschädlichen Kreuzfahrten. Klimaschutz ist keine freiwillige Zusatzleistung!— Paro. Karl Kautabak (@KarlKautabak) October 25, 2026
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με το κρουαζιερόπλοιο να παίρνει κλίση προς τη μία πλευρά και να προκαλεί ζημιές στο κύτος του φορτηγού πλοίου, μήκους περίπου 10 μέτρων.
GERMANY: CRUISE SHIP CRASHES INTO CONTAINER VESSEL TUI Cruises’ 293-metre Mein Schiff 3 slammed into the docked container ship MSC Victorine in Bremerhaven on Sunday evening. Strong winds pushed the liner sideways despite tugboat assistance, reportedly tearing a 10-metre hole in the container ship’s hull. Several lifeboats were damaged. No injuries reported, but passengers’ 20-day voyage is now in chaos.— Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 26, 2026
Την ώρα του περιστατικού, επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου κατέγραφαν με αγωνία τις δραματικές στιγμές που εκτυλίσσονταν μπροστά τους. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.