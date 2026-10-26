Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Ένα σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στο λιμάνι του Μπρέμερχαφεν στη Γερμανία, όταν οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στο λιμάνι.

Το κρουαζιερόπλοιο ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει το λιμάνι, προκειμένου να ξεκινήσει το προγραμματισμένο ταξίδι του, διάρκειας σχεδόν τριών εβδομάδων. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ανέτρεψαν τα σχέδια, καθώς οι ισχυροί άνεμοι επικράτησαν, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, και παρέσυραν το μεγάλο πλοίο προς το φορτηγό.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με το κρουαζιερόπλοιο να παίρνει κλίση προς τη μία πλευρά και να προκαλεί ζημιές στο κύτος του φορτηγού πλοίου, μήκους περίπου 10 μέτρων.

Την ώρα του περιστατικού, επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου κατέγραφαν με αγωνία τις δραματικές στιγμές που εκτυλίσσονταν μπροστά τους. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.