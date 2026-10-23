Πολύνεκρη ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Ιορδανία, σκορπώντας τον τρόμο και το πένθος στην τοπική κοινωνία. Άγνωστοι εισέβαλαν σε εκκλησία και άνοιξαν πυρ εν ψυχρώ εναντίον των παρευρισκομένων.

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό του ναού του χωριού Χαμούντ στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας κατά την διάρκεια επικήδειας τελετής σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά και τραυματίζοντας περί τους 10 ανθρώπους, δήλωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας της χώρας

Οι αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις της περιοχής έχουν εξαπολύσει ευρεία ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

🔴 Jordanie 🇯🇴 | Au moins 7 morts, des hommes armés ouvrent le feu en pleines funérailles dans une église À Hammoud, dans le gouvernorat de Karak, où vivent de nombreuses familles chrétiennes, des obsèques ont viré au carnage. Bilan provisoire rapporté, au moins 7 morts et une dizaine de blessés. Les chrétiens représentent environ 2 à 3 % de la population jordanienne. Une communauté ancienne, profondément enracinée dans cette région. Les suspects sont recherchés. Aucun mobile confirmé à ce stade. La sécurité des chrétiens dans les pays à majorité musulmane mérite aussi qu’on élève la voix. #Jordanie #ChrétiensDOrient #AlKarak — Raph Israël (@raphlesioniste2) October 23, 2026

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στα πλησιέστερα νοσοκομεία, ενώ η κατάσταση ορισμένων εξ αυτών κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

«Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την ένοπλη επίθεση κατά της εκκλησίας του Χαμούντ, στο Καράκ, ενώ περίπου 10 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ορισμένοι σοβαρά», δήλωσε ο αξιωματούχος των ιορδανικών υπηρεσιών ασφαλείας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mamlaka διευκρινίζοντας ότι οι δράστες της επίθεσης είναι δύο και ότι αναζητούνται από τις δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.