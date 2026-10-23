«Δεν θα μας αναγκάσουν να εγκαταλείψουμε τη γη μας», διαμηνύει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ μετά την τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία, όπου ένοπλοι σκότωσαν επτά ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες άλλους κατά τη διάρκεια κηδείας.

Η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ, στη νότια Ιορδανία. Οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον των συγκεντρωμένων πιστών, μετατρέποντας τη νεκρώσιμη τελετή σε σκηνικό αιματοχυσίας.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων καταδίκασε τη δολοφονική επίθεση και ξεκαθάρισε ότι η βία δεν πρόκειται να οδηγήσει τους χριστιανούς στην εγκατάλειψη της γης τους.

«Είμαστε παιδιά αυτής της γης και οι ζωντανές ρίζες της»

Σε δήλωσή του, την οποία δημοσιεύει το Al-Mamlaka, το δημόσιο ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ιορδανίας, ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ απευθύνθηκε στους πιστούς μετά τη δολοφονία των ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στον ελληνορθόδοξο ναό.

Ο Πατριάρχης συνέδεσε την επίθεση με την παρουσία των χριστιανικών κοινοτήτων στην περιοχή, δηλώνοντας ότι καμία πράξη βίας δεν πρόκειται να τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.

«Εάν το μήνυμα αυτής της επίθεσης έχει ως στόχο να μας ξεριζώσει από την Αγία Γη μας και να μας εκδιώξει από αυτήν, το μόνο που θα καταφέρει είναι να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προσήλωσή μας σε αυτήν και να βαθύνει τις ρίζες μας.

Όσο κι αν οξύνονται τα γεγονότα γύρω μας ή όσο κι αν μας πλήττουν, δεν θα μας αναγκάσουν να εγκαταλείψουμε τη γη μας.

Είμαστε παιδιά αυτής της γης και οι ζωντανές ρίζες της, συμμέτοχοι στην ιστορία της, στο παρόν και στο μέλλον της. Θα παραμείνουμε εδώ, μάρτυρες της πίστης, όσο μεγάλες κι αν είναι οι προκλήσεις και όσο κι αν πληθαίνουν οι δοκιμασίες».

Η καταδίκη της επίθεσης από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και ο Μητροπολίτης Ιορδανίας Χριστοφόρος εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Στη δήλωση του Πατριαρχείου, όπως την δημοσιεύει το Al-Mamlaka, περιλαμβάνονται επίσης συλλυπητήρια προς τον λαό της Ιορδανίας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, καθώς και προς τη χασεμιτική ηγεσία της χώρας.

Ο Θεόφιλος Γ΄ χαρακτήρισε την επίθεση άνανδρη και αιματηρή τρομοκρατική πράξη, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στις ιορδανικές δυνάμεις ασφαλείας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη διατήρησης της ενότητας ανάμεσα στους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους της Ιορδανίας. Όπως υπογράμμισε, η τρομοκρατική επίθεση δεν πρόκειται να διαρρήξει τους δεσμούς τους ούτε να κλονίσει τη σταθερότητα της χώρας.

Ο Πατριάρχης τόνισε ακόμη ότι οι Ιορδανοί θα συνεχίσουν να αντιστέκονται στις εξτρεμιστικές ιδεολογίες, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ξένη προς το μετριοπαθές Ισλάμ της Ιορδανίας.

Απευθυνόμενος στους ελληνορθόδοξους πιστούς, τους κάλεσε να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη τους και να προσευχηθούν για τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Επτά νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την επίθεση στην εκκλησία

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι ιορδανικές αρχές, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Από τους τραυματίες, 27 παρέμεναν νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με την ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που πιστοί συμμετείχαν σε κηδεία. Οι ένοπλοι πυροβόλησαν εναντίον των παρευρισκομένων, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιορδανίας χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια εξτρεμιστών. Οι δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.