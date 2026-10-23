Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός και άλλοι τρεις φέρονται ως αγνοούμενοι αφότου ένα πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου, ανέφεραν σήμερα οι ρουμανικές αρχές σε ένα υπόβαθρο πολλαπλασιασμού συμβάντων στη Μαύρη Θάλασσα που συνδέονται με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Τα σωστικά πλοία κατάφεραν να ανασύρουν εννέα ανθρώπους ζωντανούς και εντόπισαν ένα πτώμα στο νερό», ανέφερε σε ανακοίνωση η ρουμανική ναυτική αρχή, διευκρινίζοντας ότι τρία μέλη του πληρώματος του Khoryv, που «βρισκόταν σε κίνδυνο εκτός των ρουμανικών χωρικών υδάτων», αγνοούνται. Η Αρχή δεν διευκρίνισε τον λόγο για τον οποίο το πλοίο έκανε έκκληση για βοήθεια.

Το Khoryv είναι ένα φορτηγό πλοίο που φέρει σημαία των Νησιών Κομόρες, σύμφωνα με τον ειδικευμένο ιστότοπο VesselFinder.com.

Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, το πλήρωμά του αποτελείτο από 10 Ουκρανούς και τρεις Αζέρους.

Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου γύρω στις 10:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), ενώ βρισκόταν σε απόσταση 13 ναυτικών μιλίων ανοικτά του μεγάλου ρουμανικού λιμανιού Κωνστάντζα.

«Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της μικρής ορατότητας, επιχείρηση διάσωσης από αέρος με ελικόπτερο είναι αδύνατη», ανέφερε η ναυτική αρχή.

Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έχουν πλήξει πολλά εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοικτά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, τις τρεις τελευταίες εβδομάδες, στο φόντο του ρωσοουκρανικού πολέμου.

Την περασμένη εβδομάδα, επτά μέλη πληρώματος έχασαν τη ζωή τους στα ανοικτά των ρουμανικών ακτών όταν ένα drone επιτέθηκε στο Wine Trader, ένα πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά, σύμφωνα με τον Ρουμάνο πρόεδρο Νικουσόρ Νταν, ο οποίος έκανε έκκληση να τεθεί τέλος σε αυτές τις «απαράδεκτες» επιθέσεις.

Σήμερα, ο Ρουμάνος πρόεδρος κατηγόρησε τη Ρωσία για το συμβάν.

«Αυτό αποτελεί ξεκάθαρα μέρος της κλιμάκωσης που πραγματοποιεί η Ρωσία στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία», είπε ο Νικουσόρ Νταν στους δημοσιογράφους.

Η Ρουμανία ζήτησε από το ΝΑΤΟ να της παράσχει περισσότερα μέσα προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Χθες, Πέμπτη, έπειτα από συνεδρίαση του Εθνικού Ανώτατου Συμβουλίου Άμυνας, η ρουμανική προεδρία δήλωσε ότι «οι απειλές στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και σε κρίσιμες υποδομές έχουν αυξηθεί σημαντικά» το τελευταίο διάστημα.

Η Ρουμανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με την Ουκρανία, εξετάζει μέτρα που έχουν στόχο να «επιταχύνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων θαλάσσιας επιτήρησης, μέσων μάχης κατά ναρκών και αποτελεσματικών μέσων για απόκρουση drones που εισδύουν χωρίς άδεια στον εθνικό εναέριο χώρο και στα χωρικά ύδατα».

Το σαββατοκύριακο, ρουμανικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν δύο drones πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Την Τρίτη, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την ανάπτυξη επιπρόσθετων αεροσκαφών, drones και συστημάτων ραντάρ στη Μαύρη Θάλασσα, έπειτα από αυτή τη σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων.