Συγκρατημένος, αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και είναι σχετικά νέος στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ. H προσωπικότητα του πρώην επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού Γκάντι Άιζενκοτ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον βετεράνο ηγέτη τον οποίο επιδιώκει να νικήσει στις εκλογές της επόμενης εβδομάδας.

Η εικόνα του ως ενός ανθρώπου που μιλάει με ειλικρίνεια, υποστηρίζει τη σκληρή γραμμή σε θέματα ασφαλείας και προέρχεται από τα λαϊκά στρώματα, βρήκε απήχηση μεταξύ των Ισραηλινών ψηφοφόρων που προσέρχονται στις κάλπες στις 27 Οκτωβρίου για πρώτη φορά μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ πριν από τρία χρόνια.

Eίναι αντίθετος στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους

Ο Άιζενκοτ ενσαρκώνει την αλλαγή σε σχέση με τον Νετανιάχου και τους ακροδεξιούς συμμάχους του, αλλά όχι σε σχέση με θέματα ασφαλείας: είναι αντίθετος στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους και τονίζει ότι η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς πρέπει να διαλυθεί ή να εξαλειφθεί.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα «Yashar» του Άιζενκοτ να προηγείται του Λικούντ, αν και κανένα από τα δύο δεν εμφανίζεται σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο Άιζενκοτ υπογραμμίζει στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας τη θητεία του στις δυνάμεις ασφαλείας, επικαλούμενος το «δόγμα Νταχίγια» -την απάντηση σε επιθέσεις με δυσανάλογη ισχύ- το οποίο εφάρμοσε ως διοικητής του στρατού το 2006 κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Το αυστηρό του στυλ επίσης τον ξεχωρίζει από τον Νετανιάχου, έναν πληθωρικό και μαχητικό πολιτικό που δικάζεται για διαφθορά και κατηγορείται, με βάση δημοσκοπήσεις, από μέρος των Ισραηλινών για τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στην 7η Οκτωβρίου.

Εξάλλου η δημόσια εικόνα του Άιζενκοτ έχει συνδεθεί και με το τίμημα που έχει πληρώσει η οικογένειά του από το 2023: ένας από τους γιους του και δύο ανιψιοί του έχουν σκοτωθεί στη Γάζα.

«Είναι πολύ συμπαθής, δεν είναι πολιτικός, είναι ένας απλός άνθρωπος», δήλωσε ο Εϊτάν Σαμίρ, διευθυντής του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών Μπεγκίν-Σαντάτ στο πανεπιστήμιο Μπαρ-Ιλάν. «Δεν είναι υπερβολικά εκλεπτυσμένος. Ο κόσμος νιώθει ότι μπορεί να ταυτιστεί μαζί του».

Πέρα από την έκκλησή του να εξαλειφθούν οι στρατιωτικές ικανότητες της Χαμάς, ο Άιζενκοτ έχει δηλώσει ότι η επόμενη κυβέρνηση του Ισραήλ θα πρέπει να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικές ικανότητες είτε με τη βία είτε μέσω μιας «διευθέτησης», όπως μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ διπλωματική λύση.

Επίσης τάσσεται υπέρ του εβραϊκού εποικισμού στη Δυτική Όχθη. Οι περισσότερες χώρες θεωρούν τους ισραηλινούς οικισμούς στο κατεχόμενο αυτό παλαιστινιακό έδαφος παράνομους με βάση το διεθνές δίκαιο και εμπόδιο για την ειρήνη. Όμως ο Άιζενκοτ εκτιμά ότι ο εποικισμός θα πρέπει να εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα του Ισραήλ και πρέπει να είναι «νόμιμος», όπως δήλωσε στο Channel 7, κάτι που ερμηνεύθηκε ως αντίθεση στους παράνομους οικισμούς που δημιουργούν Ισραηλινοί χωρίς την άδεια του κράτους.

Παράλληλα έχει επικρίνει τη βία των εποίκων εις βάρος Παλαιστινίων, η οποία έχει αυξηθεί κατακόρυφα από το 2023, προκαλώντας εντάσεις στις σχέσεις του Ισραήλ με δυτικές χώρες, ενώ έχει εκφράσει και τη διαφωνία του με τους ακροδεξιούς εταίρους του Νετανιάχου, τον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και τον Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Οι μαροκινές ρίζες

Γιος Μαροκινών μεταναστών, ο Άιζενκοτ μπορεί να γίνει ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ από την κοινότητα των Μιζράχι, των Εβραίων που έχουν ρίζες στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Η κοινότητα των Μιζράχι -μια σημαντική εκλογική βάση για τον Νετανιάχου- έχει βρεθεί κατά καιρούς σε μειονεκτική θέση στο Ισραήλ, ιδίως κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά την ίδρυση του κράτους, όταν κυριαρχούσαν στην πολιτική σκηνή οι Ασκενάζι, με καταγωγή από την Ευρώπη.

Ο Άιζενκοτ υπηρέτησε στις IDF (ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) 41 χρόνια ως διοικητής μονάδας στη Δυτική Όχθη την περίοδο της δεύτερης ιντιφάντα και στη διάρκεια του πολέμου κατά της Χεζμπολάχ το 2006.

Διετέλεσε επικεφαλής του ισραηλινού στρατού από το 2015 ως το 2019. Ίδρυσε το κόμμα του Γιάσαρ, που σημαίνει ειλικρινής ή ευθύς στα εβραϊκά, το 2025.

Μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, ο Άιζενκοτ συμμετείχε στο πολεμικό συμβούλιο του Νετανιάχου ως παρατηρητής.

Αποχώρησε οκτώ μήνες αργότερα επικρίνοντας την ηγεσία του Νετανιάχου.

«Επιθυμώ κάτι απλό. Βάλαμε στόχο -και εγώ τάχθηκα υπέρ αυτού- την καταστροφή της στρατιωτικής και κυβερνητικής ισχύος της Χαμάς», δήλωσε ο Άιζενκοτ στη συνέντευξή του στο Channel 7.

«Αποφασίσαμε να το επιτύχουμε αυτό μέσα σε έναν χρόνο. Έχουν περάσει πάνω από τρία χρόνια και δεν έχει συμβεί», δήλωσε, ασκώντας κριτική στον Νετανιάχου επειδή έθεσε ως στόχο την «ολοκληρωτική νίκη». Ο Άιζενκοτ εκτίμησε ότι η απελευθέρωση των ομήρων είναι το μόνο που πέτυχε το Ισραήλ.

Επανέλαβε επίσης τον στόχο της εξάλειψης της στρατιωτικής ισχύος της Χαμάς. «Εδώ είναι που πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτό, πώς θα καταστραφεί ή θα διαλυθεί η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς. Πρέπει να καταλήξει σε αυτό», είπε.

Ο Άιζενκοτ τάσσεται κατά της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, εκτιμώντας στη συνέντευξή του στο Channel 7 ότι «δύο κράτη για δύο λαούς είναι ένα λάθος».

«Η άποψή μου είναι ότι μεταξύ του ποταμού Ιορδάνη και της θάλασσας, το Ισραήλ πρέπει να έχει την πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ξένος στρατός μεταξύ της Μεσογείου και του Ιορδάνη, αν θέλουμε να επιβιώσουμε», τόνισε.

Ο Άιζενκοτ έχει δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστεί με κόμματα που εκπροσωπούν Ισραηλινούς Άραβες διότι κανένα από αυτά δεν αποδέχεται τις τέσσερις βασικές του αρχές, περιλαμβανομένης της καταστροφής ή της διάλυσης των εχθρών του Ισραήλ.

Αυτό ενδέχεται να περιπλέξει την πορεία του Άιζενκοτ προς την εξασφάλιση κυβερνητικής πλειοψηφίας, ακόμη και στην περίπτωση που το κόμμα του αναδειχθεί η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη.