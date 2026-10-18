Ο βασικός αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο Γκάντι Άιζενκοτ, απάντησε σήμερα στο μήνυμα υποστήριξης του Ντόναλντ Τραμπ προς τον απερχόμενο πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι «μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να επιλέγουν τον ηγέτη τους».

Ο Άιζενκοτ αντέδρασε στο μήνυμα του Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Τελ Αβίβ, δηλώνοντας παράλληλα ότι «θαυμάζει τον Αμερικανό πρόεδρο». «Όμως το Ισραήλ είναι μια δημοκρατική χώρα: μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να επιλέγουν τους ηγέτες τους», πρόσθεσε ο κύριος υποψήφιος της αντιπολίτευσης.

H ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Προς τον σπουδαίο λαό του Ισραήλ,

Ο Μπίμπι Νετανιάχου υπήρξε ένας σπουδαίος πρωθυπουργός-πολεμιστής και ακόμη σημαντικότερος εταίρος στην προσπάθεια για την ειρήνη, μέσα από την αντιμετώπιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία εδώ και 51 χρόνια επαναλαμβάνει το σύνθημα «Θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική! Θα καταστρέψουμε τον Μικρό Σατανά και τον Μεγάλο Σατανά».

Ποια χώρα μπορεί να επιβιώσει όταν επιτρέπεται να ακούγονται τέτοιες δηλώσεις, οι οποίες αργά ή γρήγορα καταλήγουν να γίνονται πραγματικότητα; Θα ήταν απλώς θέμα χρόνου να επιχειρήσει το Ιράν να υλοποιήσει αυτή την απειλή. Ωστόσο, έχει υποστεί συστηματική καταστροφή τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο και, αν δεν αλλάξει γρήγορα πορεία, σύντομα θα ολοκληρώσουμε το έργο.

Αν το Ισραήλ έχει λάθος ηγέτη – δηλαδή οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Μπίμπι -, η Αμερική θα αναγκαστεί να αναλάβει μόνη της αυτή την αποστολή, κάτι που δεν επιθυμώ να κάνω.

Ο Μπίμπι Νετανιάχου έχει επιδείξει δύναμη, θάρρος και εξαιρετική ικανότητα απέναντι σε τεράστιες αντιδράσεις, ακόμη και μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Παρά τις δυσκολίες, άντεξε και, στην πραγματικότητα, βγήκε ακόμη πιο δυνατός!

Έχω παρακολουθήσει τον Μπίμπι στις πιο δύσκολες στιγμές. Ένας συνηθισμένος άνδρας ή μια συνηθισμένη γυναίκα θα λύγιζε υπό τέτοια πίεση. Ο Μπίμπι, όμως, δεν λύγισε. Αντιθέτως, έγινε ακόμη πιο δυνατός και διατηρεί την ίδια δύναμη μέχρι σήμερα.

Αυτό είναι το είδος του εταίρου που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής απαιτούν από το Ισραήλ, μια χώρα για την οποία έχουν κάνει τόσα πολλά.

Παρακαλώ, θεωρήστε αυτή την επιστολή ως την πλήρη και ανεπιφύλακτη υποστήριξή μου στον Μπίμπι Νετανιάχου ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Ο ΜΠΙΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό».