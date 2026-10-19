Σε μια σπάνια και αιφνιδιαστική κίνηση προχώρησαν οι αρχές της Μιανμάρ, δίνοντας στη δημοσιότητα πρόσφατες φωτογραφίες της κρατούμενης πρώην ηγέτιδας της χώρας, Αούνγκ Σαν Σου Τσι. Η υποστηριζόμενη από τον στρατό κυβέρνηση συνόδευσε το φωτογραφικό υλικό με την ανακοίνωση ότι αξιωματούχοι της παρέδωσαν προσωπικά βιβλία αλλά και επιστολές που απέστειλε ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας.

Η κίνηση αυτή της στρατιωτικής χούντας τραβά την προσοχή της διεθνούς κοινότητας, καθώς οι εμφανίσεις ή οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης πολιτικού ήταν ελάχιστες από τη στιγμή της σύλληψής της. Η παράδοση της βασιλικής αλληλογραφίας υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες διεθνείς πιέσεις προς το καθεστώς.



Παράλληλα, η δημοσιοποίηση των εικόνων ερμηνεύεται από αναλυτές ως μια προσπάθεια της στρατιωτικής ηγεσίας να μετριάσει τις αντιδράσεις για τις συνθήκες κράτησης της νομπελίστριας, η οποία παραμένει απομονωμένη. Η διεθνής διπλωματία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μιανμάρ, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην επόμενη μέρα και στο μέλλον της φυλακισμένης ηγέτιδας.

Myanmar authorities release rare images of Aung San Suu Kyi https://t.co/QEmQ1pn2o8 https://t.co/QEmQ1pn2o8 — Reuters (@Reuters) October 19, 2026

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι παρέδωσαν δύο βιβλίία —τα “The Land Gardeners: Soil to Table” και “Soil: The World at Our Feet” — μαζί με έναν σφραγισμένο φάκελο και διπλωματική επικοινωνία που έστειλε ο βασιλιάς Κάρολος, σύμφωνα με ανάρτηση του προεδρικού εκπροσώπου της Μιανμάρ.

Η Σου Τσι, 81 ετών, κρατείται από τον Φεβρουάριο του 2021, όταν ο στρατός ανέτρεψε την κυβέρνησή της και συνέλαβε πολιτικούς ηγέτες σε εφόδους νωρίς το πρωί.



Πρόκειται για μια σπάνια ξένη επαφή για τη Σου Τσι, της οποίας ο τόπος κράτησης και η υγεία είναι δύσκολο να προσδιοριστούν μετά το πραξικόπημα του 2021. Κανένας ξένος ηγέτης ή απεσταλμένος δεν έχει συναντηθεί δημόσια μαζί της παρά τα αιτήματα.



Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης μεταφέρθηκε σε κατ΄οίκον περιορισμό τον Απρίλιο φέτος, έπειτα από εκλογές που διεξήχθησαν υπό στρατιωτική διακυβέρνηση και οι οποίες ανέδειξαν τον ηγέτη του πραξικοπήματος Μιν Αούνγκ Χλάινγκ πρόεδρο.



Τον Αύγουστο, συναντήθηκε με εκπρόσωπο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού έπειτα από χρόνια αμφιβολιών σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.



Αυτή τη στιγμή εκτίει 18ετή ποινή κάθειρξης σε καθορισμένη κατοικία για σειρά αδικημάτων –από διαφθορά μέχρι εκλογική νοθεία και παραβίαση του νόμου περί κρατικών μυστικών– τα οποία αρνείται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.