Στη δικαιοσύνη προσέφυγε το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM), καταθέτοντας μήνυμα κατά στελέχους του ισλαμιστικού Νέου Κόμματος Πρόνοιας (YRP) για ρατσιστική συμπεριφορά και ρητορική μίσους στην Τουρκία.

Η αφορμή δόθηκε στην Πλατεία Απεραντοσύνης στην περιοχή Μεντεσέ της Μούγλα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση εκδήλωσης του DEM για την αποφυλάκιση του Αμπντουλάχ Οτζαλάν. Ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης του YRP, Φατίχ Κοτζαμπιγίκ, προέβη σε μια ακραία ρατσιστική κίνηση, δίνοντας εντολή να πλυθεί ο χώρος, ενώ δήλωσε δημόσια: «Έδωσα εντολή στην οργάνωσή μου. Θα πλένουμε αυτό το μέρος επί σαράντα ημέρες με ξιδόνερο και αραβικό σαπούνι. Μόνο έτσι μπορεί να καθαριστεί».

Οι καταγγελίες για ρατσισμό και η αποδοκιμασία

Η μισαλλόδοξη αυτή ενέργεια προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της ηγεσίας του DEM, που έκανε λόγο για ευθεία προσβολή και διακρίσεις.

Καταγγέλλοντας το περιστατικό, η βουλευτής του DEM Περβίν Μπουλντάν υπογράμμισε: «Η τιμή του κουρδικού λαού δεν μολύνεται από το ξιδόνερό σας. Όσοι ασκούν πολιτική με μίσος, διακρίσεις και ρατσισμό θα καταγραφούν στην ιστορία με τη δική τους ντροπή». Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Νέου Κόμματος Πρόνοιας Σουάτ Κιλίτς έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση του σχηματισμού, αποδοκιμάζοντας την ενέργεια ως μεμονωμένη πρωτοβουλία του στελέχους.