Μια περιουσία σε bitcoin, αξίας περίπου 3,8 δισ. λιρών, βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής μάχης ανάμεσα στις βρετανικές αρχές και χιλιάδες θύματα απάτης στην Κίνα. Μια νέα απόφαση του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λονδίνου ενισχύει τις πιθανότητες το βρετανικό Δημόσιο να διατηρήσει μεγάλο μέρος των κατασχεμένων κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τους Financial Times.

Το δικαστήριο έκρινε τη Δευτέρα ότι οι διεκδικήσεις των θυμάτων πρέπει να εξεταστούν βάσει του κινεζικού και όχι του αγγλικού δικαίου. Πρόκειται για προκαταρκτική, αλλά κρίσιμη απόφαση: δεν καθορίζει ποιος θα πάρει τελικά τα bitcoin, περιορίζει όμως τη νομική οδό μέσω της οποίας οι εξαπατημένοι επενδυτές επιδιώκουν να τα διεκδικήσουν.

Η απάτη και τα 61.000 bitcoin

Η υπόθεση αφορά 61.000 bitcoin που κατέσχεσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κατά την έρευνα για την Ζιμίν Τσιάν, Κινέζα υπήκοο που διέφυγε στη Βρετανία.

Η Τσιάν φυλακίστηκε πέρυσι, αφού δήλωσε ένοχη για την οργάνωση μεγάλης απάτης σε βάρος χιλιάδων ανθρώπων στην Κίνα, την περίοδο 2014–2017. Σύμφωνα με τους FT, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη επιβεβαιωμένη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως από διωκτικές αρχές.

Έκτοτε, η τιμή του bitcoin έχει αυξηθεί, φτάνοντας τις 62.384 λίρες ανά μονάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ομάδες θυμάτων προσπαθούν να εμποδίσουν το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών να καρπωθεί την αυξημένη αξία της κατασχεμένης περιουσίας.

Γιατί έχει σημασία ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί

Το αγγλικό δίκαιο θεωρείται σημαντικά ευνοϊκότερο για τα θύματα, καθώς θα μπορούσε να τους επιτρέψει να υποστηρίξουν ότι τα ίδια τα bitcoin τούς ανήκουν, αντί να αντιμετωπιστούν απλώς ως πιστωτές.

Σε ακρόαση τον Ιούλιο, οι δικηγόροι τους είχαν επιχειρηματολογήσει ότι πρέπει να εφαρμοστεί το αγγλικό δίκαιο, επειδή τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στη Βρετανία.

Ο δικαστής Μαρκ Τέρνερ, ωστόσο, συμφώνησε με τη βρετανική εισαγγελική υπηρεσία CPS ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι κινεζικοί κανόνες. Στο σκεπτικό του υπογράμμισε ότι τα θύματα παρέδωσαν τα χρήματά τους στην Κίνα, εκεί έγιναν οι παραπλανητικές δηλώσεις και εκεί υπέστησαν τις άμεσες οικονομικές συνέπειες.

Η απόφαση δεν μεταφέρει τη δίκη στην Κίνα. Εφόσον δεν ανατραπεί με έφεση, το δικαστήριο του Λονδίνου θα εξετάσει στοιχεία από ειδικούς στο κινεζικό δίκαιο για να αποφασίσει επί των διεκδικήσεων.

Οργή των θυμάτων και έφεση

Ένα από τα θύματα εξέφρασε στους FT την αγανάκτησή του για την προοπτική να μην επωφεληθούν οι εξαπατημένοι από την άνοδο της αξίας των κρυπτονομισμάτων.

«Έχουν βγάλει μια περιουσία με αυτά τα χρήματα, κι όμως μας προσφέρουν μόνο πενιχρούς τόκους. Ποιος δεν θα εξοργιζόταν;», δήλωσε.

Οι εισαγγελείς είχαν προηγουμένως αναφέρει ότι τα θύματα θα μπορούσαν να αποζημιωθούν μέσω μηχανισμού αποκατάστασης που λειτουργεί από την Κίνα.

Η CPS ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει νέα ακρόαση, ώστε να καθοριστεί η εφαρμογή του δικαίου και εάν κάποιο από τα θύματα μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα επί των bitcoin.

Η δικηγορική εταιρεία Fieldfisher, που εκπροσωπεί τους διεκδικητές, δήλωσε ότι κινείται για την άσκηση έφεσης κατά της απόφασης.