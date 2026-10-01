Ο μηχανισμός ασφαλείας στο Μαρόκο δημιούργησε «οικοσύστημα παρακολούθησης», με σκοπό να «φιμώνονται» δημοσιογράφοι και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά με τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού και μαγνητοσκόπησή τους, ακόμα και μέσα στα σπίτια τους, καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία, σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η έκθεσή της βασίζεται σε αποκαλύψεις πρώην εργαζόμενου στη γενική διεύθυνση ελέγχου της επικράτειας (Direction générale de la surveillance du territoire, DGST), καθώς και δημοσιογραφική έρευνα εταίρων της.

Σημειώνεται ότι για χρόνια, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Αμνηστίας, και διεθνή μέσα ενημέρωσης κατηγορούν τις αρχές στο βασίλειο του Μαρόκου ότι χρησιμοποιούσε ιδίως το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus, που ανέπτυξε η ισραηλινή εταιρεία NSO Group, για να παρακολουθεί δημοσιογράφους, ακτιβιστές και πολιτικούς.

Το Μαρόκο, πάγια, διαψεύδει τις κατηγορίες αυτές, διαβεβαιώνοντας πως είναι «κράτος δικαίου, που εγγυάται τον απόρρητο χαρακτήρα των ιδιωτικών επικοινωνιών», ενώ στο παρελθόν έχει απαιτήσει αποδείξεις από την Αμνηστία για αυτές τις «αυθαίρετες κατηγορίες».

«Το Μαρόκο υιοθέτησε πλήρως τεχνο-αυταρχικές πρακτικές, αποκτώντας τεράστιο εύρος τεχνολογικών εργαλείων παρακολούθησης που επέτρεψε να δημιουργηθεί (…) σύστημα καταστολής σχεδιασμένο συγκεκριμένα ώστε να ενσταλάζει φόβο στους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στους δημοσιογράφους, να τους φιμώνει και να εμποδίζει τη δουλειά τους στο Μαρόκο όπως και στο εξωτερικό», τόνισε η Ανιές Καλαμάρ, η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, στο δελτίο Τύπου το οποίο συνοδεύει την έκθεση και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι στόχοι «μαγνητοσκοπούνταν εν αγνοία τους, υπό κράτηση, στα γραφεία τους, στα ιδιωτικής χρήσης οχήματά τους, ακόμα και στα υπνοδωμάτιά τους», αναφέρει η ΜΚΟ.

«Οι τηλεφωνικές κλήσεις των προσώπων στο στόχαστρο ηχογραφούνταν και κατασκοπεύονταν συστηματικά», ενώ «καταστήματα ειδών τηλεφωνίας πούλαγαν κινητά τηλέφωνα μολυσμένα εκ των προτέρων με κακόβουλο λογισμικό από την DGST», προσθέτει η Αμνηστία.

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν επίσης για να τροφοδοτηθούν εκστρατείες δυσφήμισης ακτιβιστών, ειδικά γυναικών, ώστε να χάσουν την αξιοπιστία τους στα μάτια της κοινής γνώμης.

Η μη κυβερνητική οργάνωση τονίζει ότι οι μαροκινές αρχές χρησιμοποίησαν το Pegasus «μεταξύ του 2017 και του 2021, αν όχι και αργότερα», καθώς και ότι το λογισμικό αυτό ήταν απλώς ένα εργαλείο ανάμεσα σε άλλα, καθώς η κυβέρνηση απέκτησε διάφορα άλλα τεχνολογικά εργαλεία από εταιρείες στο Ισραήλ, στην ΕΕ και στις ΗΠΑ.

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις αρχές του Μαρόκου να βάλουν τέλος στην παρακολούθηση υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων και να διενεργήσουν ανεξάρτητη έρευνα για τη DGST.