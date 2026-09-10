Το Μαρόκο απέρριψε την Πέμπτη τις υποψίες εμπλοκής των αρχών του στη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία και καταγγέλλοντας προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί ως «αποδιοπομπαίος τράγος» στην ισπανική πολιτική αντιπαράθεση.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια επίσημη αντίδραση του Ραμπάτ μετά την κρίση στον ισπανικό θύλακα.

«Κανένα δεδομένο, γεγονός ή σχέση δεν αποδεικνύει οποιαδήποτε εμπλοκή των μαροκινών αρχών», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Μαρόκου σε ανακοίνωση που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων MAP.

«Το βασίλειο του Μαρόκου αρνείται να μπει στο προεκλογικό παζάρι και επιπλέον δεν δέχεται να είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος για το ξεκαθάρισμα πολιτικών λογαριασμών», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ τις τελευταίες ημέρες εντείνονται οι υποψίες για ενδεχόμενη ευθύνη του Μαρόκου, μετά τη διαρροή αστυνομικής αναφοράς που επισήμαινε την «ανεκτικότητα» των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των γεγονότων.

Στις 30 και 31 Ιουλίου, περισσότεροι από 70.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα, πεζή ή κολυμπώντας. Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται μετά τη μαζική είσοδο.

Οι περισσότεροι αποχώρησαν λίγο αργότερα, ωστόσο χιλιάδες παρέμεναν στον θύλακα την Πέμπτη, με πολλούς να κοιμούνται στους δρόμους και στις ακτές.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν διαθέτει «καμιά απόδειξη» εμπλοκής του Μαρόκου στην άφιξη των μεταναστών. Η θέση του έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις από μέλη της ισπανικής αντιπολίτευσης.