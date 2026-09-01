Ένας καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης στη Νότια Καλιφόρνια συνελήφθη ξανά, καθώς η αστυνομία τον εντόπισε να κινείται ύποπτα μέσα σε καταστήματα, σε ένα ακόμη περιστατικό που συνδέεται με το ιδιαίτερα παράξενο ιστορικό του.

Ο 39χρονος, Calese Crowder, έχει εδώ και χρόνια καταγραφεί σε υποθέσεις στις οποίες φέρεται να πλησιάζει γυναίκες σε δημόσιους χώρους και να μυρίζει τα οπίσθιά τους.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε στην Glendale. Λίγο μετά τις 15:30 την Παρασκευή, η αστυνομία κλήθηκε σε κατάστημα στη λεωφόρο Glenoaks, έπειτα από αναφορά για έναν ύποπτο άνδρα που περιφερόταν στο εσωτερικό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε σκυμμένος ανάμεσα στους διαδρόμους, ενώ φαινόταν να «μυρίζει κάποιον».

Καθώς οι αστυνομικοί ολοκλήρωναν την επέμβαση, δέχτηκαν ακόμα μία κλήση, αυτή τη φορά από το κατάστημα Marshalls στη συμβολή των λεωφόρων Brand και Broadway, για παρόμοιο περιστατικό.

Οι Αρχές εξέτασαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και αναγνώρισαν τον ύποπτο ως τον Crowder. Λίγο αργότερα τον εντόπισαν στη λεωφόρο South Brand και τον συνέλαβαν για φερόμενη παραβίαση των όρων της αναστολής του.

Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά υποθέσεων που έχουν συνδεθεί με τον 39χρονο, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος ως σεξουαλικός παραβάτης.

Το ιστορικό του περιλαμβάνει παρόμοια περιστατικά ήδη από το 2021, τόσο στην Glendale όσο και στο Burbank. Τον Αύγουστο του 2025 είχε συλληφθεί ξανά μετά από καταγγελία για αντίστοιχη συμπεριφορά μέσα σε κατάστημα στο Burbank. Περίπου έναν μήνα νωρίτερα είχε συλληφθεί για παρόμοιο περιστατικό στο εμπορικό συγκρότημα Empire Center.

Σε εκείνη την υπόθεση, η αστυνομία είχε κληθεί στο Nordstrom Rack, καθώς ένας ύποπτος άνδρας περιφερόταν στο τμήμα γυναικείων ειδών. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται να έδειξε τον Crowder να ακολουθεί μια γυναίκα μέσα στο κατάστημα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομία του Burbank, έσκυψε πίσω από τη γυναίκα και «μύρισε με απρεπή τρόπο τους γλουτούς της».

Οι Αρχές τον εντόπισαν αργότερα σε κοντινό Walmart και τον συνέλαβαν.

Ο Crowder βρισκόταν ήδη σε αναστολή έκτισης ποινής για σειρά παρόμοιων περιστατικών. Τον Σεπτέμβριο του 2025 διατάχθηκε να εκτίσει 135 ημέρες στη φυλακή της κομητείας του Λος Άντζελες, αφού παραδέχτηκε ότι παραβίασε τους όρους της αναστολής του.

Παρά τις προηγούμενες συλλήψεις και την ποινή, οι Αρχές τον συνδέουν πλέον με ακόμα ένα περιστατικό σε δημόσιο χώρο.

Ο Crowder θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την προγραμματισμένη ακρόασή του, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.