Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη έξι τραυματίστηκαν από επίθεση με ουκρανικά drones στην περιφέρεια της Μόσχας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αντρέι Βαραμπιόφ.

«Το πρωί, η αντιαεροπορική άμυνα απέκρουσε επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας», δήλωσε ο αξιωματούχος. Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, προκλήθηκαν πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη Ναβασέλκι, κυρίως σε μια αποθήκη.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.