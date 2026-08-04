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Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη έξι τραυματίστηκαν από επίθεση με ουκρανικά drones στην περιφέρεια της Μόσχας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αντρέι Βαραμπιόφ.

«Το πρωί, η αντιαεροπορική άμυνα απέκρουσε επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας», δήλωσε ο αξιωματούχος. Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, προκλήθηκαν πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη Ναβασέλκι, κυρίως σε μια αποθήκη.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.