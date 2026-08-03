Νέες απώλειες καταγράφονται στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς ουκρανικά πλήγματα προκάλεσαν νεκρούς και τραυματίες στην Κριμαία, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία, καθώς και στη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, με τις ρωσικές αρχές να κάνουν λόγο για πολύνεκρες επιθέσεις σε δύο δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς.

«Ο εχθρός πραγματοποίησε μια νέα νυχτερινή επίθεση εναντίον της Δημοκρατίας της Κριμαίας. Δυστυχώς υπάρχουν θύματα: τρεις άμαχοι είναι νεκροί, δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής των τοπικών αρχών Σεργκέι Αξιόνοφ. Δεν διευκρίνισε πού πραγματοποιήθηκε αυτό το πλήγμα.

Η Κριμαία, χερσόνησος που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία, γίνεται πολύ τακτικά στόχος επιθέσεων, σε απάντηση αυτών που έχουν στόχο το ουκρανικό έδαφος.

Άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από την πτώση συντριμμιών μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε χωριό της περιφέρειας του Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, που συνορεύει με την Κριμαία.

Από το πλήγμα αυτό τραυματίσθηκαν επίσης 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βενιαμίν Κοντράτιεφ, εκφράζοντας τη λύπη του για μια «τραγωδία». Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση έπληξε πολιτικές υποδομές.

Πάνω από τέσσερα χρόνια από την έναρξη της μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας, η ισχύς των πληγμάτων αυξάνεται τους τελευταίους μήνες και στις δύο πλευρές του μετώπου, αυξάνοντας παράλληλα τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Εξάλλου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τους οικισμούς Μπιλίι Κολόντιαζ και Ουστίνιφκα στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητες πηγές.