Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που μικρό υδροπλάνο χάνει ύψος και προσκρούει σε προβλήτα στις Μπαχάμες.

Το βίντεο, που έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο μέσα από το αεροσκάφος, δείχνει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, στο υδροπλάνο επέβαιναν συνολικά 10 άνθρωποι, 8 επιβάτες και 2 μέλη πληρώματος.

Authorities in the Bahamas said a small seaplane crashed into a dock while trying to take off on Saturday.



Police say 8 passengers and 2 crew — all Americans — were evacuated safely and there were no injuries.



The aircraft later sank in approximately 100 feet of water. pic.twitter.com/UF8KRBLM5c — ABC News (@ABC) August 3, 2026

Βγήκαν σώοι οι επιβαίνοντες

Μετά την πρόσκρουση, όλοι οι επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν σώοι από το μικρό υδροπλάνο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, ενώ στην προσπάθεια βοήθησαν και ιδιώτες που προσέγγισαν με σκάφη.

Οι εικόνες από το περιστατικό προκαλούν αίσθηση, καθώς αποτυπώνουν τη στιγμή της πτώσης από το εσωτερικό του αεροσκάφους.