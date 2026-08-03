Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που μικρό υδροπλάνο χάνει ύψος και προσκρούει σε προβλήτα στις Μπαχάμες.
Το βίντεο, που έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο μέσα από το αεροσκάφος, δείχνει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση.
Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, στο υδροπλάνο επέβαιναν συνολικά 10 άνθρωποι, 8 επιβάτες και 2 μέλη πληρώματος.
Βγήκαν σώοι οι επιβαίνοντες
Μετά την πρόσκρουση, όλοι οι επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν σώοι από το μικρό υδροπλάνο.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, ενώ στην προσπάθεια βοήθησαν και ιδιώτες που προσέγγισαν με σκάφη.
Οι εικόνες από το περιστατικό προκαλούν αίσθηση, καθώς αποτυπώνουν τη στιγμή της πτώσης από το εσωτερικό του αεροσκάφους.