Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Άλβαρες, επέκρινε την Πέμπτη τη στάση της ιταλικής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «δημαγωγία», μετά το αίτημα της Ρώμης να ανασταλεί η συμμετοχή της Ισπανίας στη ζώνη Σένγκεν εξαιτίας της μαζικής εισροής μεταναστών στον ισπανικό θύλακο της Θέουτα.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Μαδρίτη κλήθηκε στο ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου σήμερα, Παρασκευή, θα του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία για τη θέση που εξέφρασε η ιταλική κυβέρνηση.

Το μήνυμα του ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι είναι «ανάρμοστο» από πλευράς «εταίρου και φίλης χώρας από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη κι όχι οπαδική δημαγωγία», τόνισε ο κ. Άλβαρες μέσω X, συμπληρώνοντας πως κάλεσε «τον ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη αύριο (σ.σ. σήμερα Παρασκευή)».