Νέα μεγάλη πίεση δέχεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στη βόρεια Αφρική, καθώς πολλές εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν σήμερα παράτυπα από το Μαρόκο, προστεμένοι στους περισσότερους από 1.500 μετανάστες που έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες.

Στρατιωτικές δυνάμεις στη Θέουτα αναπτύσσει η ισπανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή, δηλαδή την ισπανική αστυνομία, στη διαχείριση της κατάστασης.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς η Θέουτα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση από το 2021.

Spain's North African enclave of Ceuta is facing a humanitarian and security emergency after about 1,500 migrants swam across from Morocco in the past week.



Ceuta's leader, Juan Jesus Vivas, said reception centers are overwhelmed, with hundreds sleeping outdoors and facilities… pic.twitter.com/g0gySeOkAt — Clash Report (@clashreport) July 30, 2026

Στρατός για την ασφάλεια της πόλης

«Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή στην άσκηση των καθηκόντων της και σε ό,τι κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της πόλης της Θέουτα», ανέφερε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Η απόφαση της Μαδρίτης έρχεται ενώ τα κέντρα υποδοχής στον μικρό ισπανικό θύλακα είναι ήδη υπερπλήρη και οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για οριακή κατάσταση.

Η Θέουτα έχει έκταση μόλις 18,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα και, μαζί με τη Μελίγια, αποτελεί ένα από τα δύο χερσαία εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αφρικανική ήπειρο.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte kentine Fas sınırından yüzlerce düzensiz göçmen geçiş yaptı. pic.twitter.com/qddzFMpmO7 — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 30, 2026

Έφτασαν κολυμπώντας από το Μαρόκο

Πλάνα του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν δεκάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας, να φτάνουν στις ακτές της Θέουτα, ορισμένοι κολυμπώντας από το γειτονικό Μαρόκο.

Οι περισσότεροι ήταν νεαροί άνδρες και έφηβοι, ενώ κάποιοι εισήλθαν από μεθοριακό φυλάκιο στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Κατά την άφιξή τους, ορισμένοι φώναζαν «Αντίο Μαρόκο, καλημέρα Ισπανία». Νωρίς το πρωί, δημοσιογράφοι κατέγραψαν σε παραλία της πόλης σωρούς από βατραχοπέδιλα, σωσίβια και στολές από νεοπρένιο.

BREAKING:



Moroccan media reports that over 30,000 Moroccans are currently invading Ceuta



On the eve of Throne Day, Moroccan King Mohammed VI pardoned 1,788 prisoners. In May, he pardoned 1,376 prisoners, including terrorists.



They are now entering Spain with no controls



🇪🇸🇲🇦 pic.twitter.com/WzKlFN6zrf — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Η μεγαλύτερη άφιξη από το 2021

Η σημερινή μαζική άφιξη θεωρείται η μεγαλύτερη από το 2021, όταν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι είχαν περάσει τα σύνορα μέσα σε δύο ημέρες για να μπουν στη Θέουτα.

Από την πλευρά του Μαρόκου, δεκάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και ανήλικοι, συγκεντρώθηκαν στα σύνορα ανάμεσα στη μαροκινή πόλη Φνιντέκ και τη Θέουτα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά τη διάδοση φημών ότι τα σύνορα θα άνοιγαν τα ξημερώματα της Πέμπτης.

«Έλλειψη πόρων και ζωές που χάθηκαν»

Ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης της Θέουτα, Χουάν Βίβας, ανέφερε ότι περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν φτάσει στον θύλακα τις τελευταίες ημέρες, με ρυθμό περίπου 200 αφίξεων την ημέρα.

Όπως σημείωσε, η κατάσταση ήταν ήδη επείγουσα στα υπερπλήρη κέντρα υποδοχής, ενώ πλέον έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.

«Σήμερα, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη: νέες αφίξεις, έλλειψη πόρων και μια ζωή που χάθηκε στη θάλασσα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, πριν γίνει γνωστός ο νεότερος απολογισμός για τους νεκρούς.

Κάτοικος της Θέουτα, που προσπαθούσε να βοηθήσει τους μετανάστες, περιέγραψε την εικόνα με δραματικό τρόπο: «Σπαράζει η καρδιά μου βλέποντας τόσους ανθρώπους να υποφέρουν και ποιος ξέρει πόσοι πνίγηκαν στη διαδρομή».

BREAKING:



🇪🇸 An “absolute migratory emergency” has been declared in Spain's enclave of Ceuta after a massive surge of illegal migrants.



Hundreds of Moroccan and Algerian migrants who flooded the Spanish enclave yesterday breached the border fence today without control.



In… pic.twitter.com/nrfH8YywlE — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Η κυβέρνηση Σάντσεθ μιλά για κινητοποίηση όλων των πόρων

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανέφερε ότι η κυβέρνηση κινητοποίησε «όλους τους αναγκαίους πόρους» για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Θέουτα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, αναμένεται να μεταβεί την Παρασκευή στον θύλακα, προκειμένου να συναντηθεί με τις τοπικές αρχές.

Παράλληλα, η Μαδρίτη χαιρέτισε την «υποδειγματική συνεργασία» του Μαρόκου, ανακοινώνοντας ότι οι δύο χώρες θα εφαρμόσουν μέτρα για τη μεταφορά πίσω στο Μαρόκο, «το συντομότερο δυνατόν», όσων εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα.

Αντιδράσεις για «κρίση εθνικής ασφάλειας»

Η μαζική άφιξη μεταναστών και η απόφαση για ανάπτυξη στρατού προκάλεσαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ισπανία.

Ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φειχό, έκανε λόγο για «απελπιστική κατάσταση» και χαρακτήρισε τις εξελίξεις «κρίση εθνικής ασφάλειας».

Η κατάσταση στη Θέουτα παραμένει τεταμένη, με τις αρχές να προσπαθούν να διαχειριστούν ταυτόχρονα τις νέες αφίξεις, την πίεση στα κέντρα υποδοχής, την ασφάλεια της πόλης και τις διαδικασίες επιστροφής προς το Μαρόκο.