Η Ουκρανία έπληξε δύο βασικές εγκαταστάσεις εφοδιασμού στις ρωσικές περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ καθώς επίσης και ρωσική πετρελαϊκή εγκατάσταση, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Telegram ότι οι εγκαταστάσεις εφοδιασμού χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων, που υπόκεινται σε κυρώσεις, για την παραγωγή drones και εξοπλισμού πλοήγησης. Δήλωσε επίσης ότι ουκρανικά πλήγματα μεσαίου βεληνεκούς πέτυχαν στόχους στην Αζοφική Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα.