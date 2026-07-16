Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε διάφορες περιοχές της ιρανικής επικράτειας για έκτο συνεχόμενο βράδυ. Το τελευταίο κύμα αμερικανικών πληγμάτων συνοδεύεται από αναφορές για νεκρούς και τραυματίες, νέες επιθέσεις σε στρατηγικές υποδομές, αλλά και επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στον Κόλπο του Ομάν, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν από τα αμερικανικά πλήγματα που σημειώθηκαν στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο, οι επιθέσεις έπληξαν τη γέφυρα Κεχβαρστάν, καθώς και κατοικημένη περιοχή στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και τραυματισμούς.

عکس دریافتی: 'پل کهورستان در شهرستان خمیر استان هرمزگان'

که گفته میشه با حمله هوایی آمریکا تخریب شده.

پنج‌شنبه ۲۵ تیر #بندرعباس #Iran pic.twitter.com/ex7dcuAeQp — Vahid Online (@Vahid) July 16, 2026

Αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο και δυο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

US forces struck a key Iranian road bridge connecting Bandar Abbas to other cities further inland, dropping it into the Shur River. pic.twitter.com/PI7oudXRPN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 16, 2026

Η κρατική τηλεόραση IRIB διευκρίνισε ότι το αεροδρόμιο της Ιρανσάρ (νοτιοανατολικά) χτυπήθηκε από «τουλάχιστον ένα βλήμα του αμερικανού εχθρού», χωρίς να διευκρινίσει τι είδους, ή το εύρος των ζημιών.

Εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν, δέχθηκε επίθεση, ανέφερε ο κυβερνήτης στην κρατική τηλεόραση.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στην Μπαντάρ Αμπάς, άλλη μια πόλη με λιμενικές υποδομές.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε επιθέσεις στην περιοχή Αχβάζ, για δεύτερη διαδοχική νύχτα. Τις πληροφορίες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) κάτοικοι της περιοχής.

Ισχυρισμοί για εκτόξευση πυραύλων HIMARS από το Κουβέιτ

Την ίδια ώρα, η κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση IRIB υποστήριξε ότι πύραυλοι HIMARS εδάφους-εδάφους εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Κουβέιτ με στόχο το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση του ισχυρισμού από αμερικανικής ή κουβεϊτιανής πλευράς.

Συνεχίζεται η στρατιωτική κλιμάκωση

Οι εξελίξεις έρχονται λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) για την έναρξη του έκτου κύματος επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, αμερικανικά μαχητικά έπληξαν το αεροδρόμιο της Ιρανσάχρ, ενώ αναφέρθηκαν επίσης εκρήξεις στις πόλεις Αχβάζ και Μπουσέρ, καθώς και στην περιοχή Μπαντάρ-ε Χαμίρ, όπου σύμφωνα με το Fars επλήγη κρίσιμη γέφυρα που συνδέει το Μπαντάρ Αμπάς με την πόλη Λαρ.

Επιχείρηση των Αμερικανών πεζοναυτών στον Κόλπο του Ομάν

Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι άνδρες της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών επιβιβάστηκαν στο δεξαμενόπλοιο M/T Wen Yao στον Κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο επιχείρησης ελέγχου. Η αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι πρόκειται για το τρίτο εμπορικό πλοίο που εκτρέπει, κατηγορώντας το ότι επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

U.S. Marines from the 11th Marine Expeditionary Unit conduct a verification boarding aboard M/T Wen Yao in the Gulf of Oman, July 16.



As of today, American forces have redirected 3 commercial vessels trying to run the blockade, disabled 1 that didn’t comply, and boarded 1 to… pic.twitter.com/vbjArHuLaO — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026

Αναφορές για εκρήξεις και στο Κουβέιτ

Την ίδια στιγμή, το ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ιρακινά μέσα ενημέρωσης, έκανε λόγο για σειρά εκρήξεων στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εκρήξεις ακούστηκαν μέχρι τη Βασόρα, στο νότιο Ιράκ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτιά τους ή για τυχόν θύματα.