Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σε εμπορικό πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέλη της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών πραγματοποίησαν επιχείρηση ελέγχου στο δεξαμενόπλοιο M/T Wen Yao, στον Κόλπο του Ομάν.

Η CENTCOM ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον εκτρέψει συνολικά τρία εμπορικά πλοία, τα οποία, κατά την Ουάσινγκτον, επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στα ιρανικά λιμάνια.

«Τα Στενά του Ορμούζ και τα γύρω ύδατα παραμένουν ελεύθερα και ανοικτά, με εξαίρεση τα πλοία που επιχειρούν να παραβιάσουν το αμερικανικό “ατσάλινο τείχος” αποκλεισμού», ανέφερε η αμερικανική διοίκηση.

Η CENTCOM δημοσίευσε επίσης βίντεο, στο οποίο διακρίνονται στρατιώτες να κατεβαίνουν με σχοινιά πάνω στο πλοίο.