Ισχυρές εκρήξεις για έκτο συνεχόμενο βράδυ σημειώθηκαν στην Αχβάζ και στη Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr, επικαλούμενο δηλώσεις του αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Χουζεστάν.

Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε τις εκρήξεις, ενώ οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πληροφορίες σχετικά με τυχόν θύματα ή υλικές καταστροφές.

Αμερικανικά μαχητικά εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον του αεροδρομίου της πόλης Ιρανσάχρ στο Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η Αχβάζ, μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες πόλεις της επαρχίας Χουζεστάν, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο των στρατιωτικών εξελίξεων, καθώς στην περιοχή έχουν καταγραφεί επανειλημμένες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι σημειώθηκε ύποπτη αμερικανική επίθεση εναντίον γέφυρας στην περιοχή Μπαντάρ-ε Χαμίρ, στο νότιο Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίθεση σημειώθηκε στις 23:00 τοπική ώρα (19:30 GMT), ενώ η γέφυρα αποτελεί κρίσιμη οδική αρτηρία που συνδέει το Μπαντάρ Αμπάς με την πόλη Λαρ.

ویدیوی دریافتی با شرح: یکی از پل‌های کهورستان شهرستان خمیر

منابع محلی: محور رفت و برگشت #بندرعباس به لار مسدود شد

پنج‌شنبه ۲۵ تیر #Iran pic.twitter.com/8ple4LeaA0 — Vahid Online (@Vahid) July 16, 2026

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), σύμφωνα με την οποία ξεκίνησε νέος γύρος επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν.

At 2 p.m. ET today, U.S. forces began conducting a new wave of strikes against Iran for the sixth consecutive night to further degrade Iranian military capabilities. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026

Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, λένε οι ΗΠΑ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ διαβεβαίωσε σήμερα ότι το Ιράν εξακολουθεί να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

«Ο λόγος για τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών είναι ότι το Ιράν παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης που είχαμε συνάψει», δήλωσε η Λέβιτ. «Ειδικότερα, βάσει του μνημονίου συνεννόησης που υπέγραψαν, (οι Ιρανοί) δεν έπρεπε να εξαπολύσουν πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Αλλά δυστυχώς έλαβαν την τραγική για εκείνους απόφαση να το κάνουν», συμπλήρωσε.

Η Λέβιτ ανέφερε επίσης πως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά για πλοία που δεν ταξιδεύουν προς ή από ιρανικά λιμάνια και ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ παραμένει στην περιοχή για να διασφαλίσει πως θα συμβεί αυτό ακριβώς.