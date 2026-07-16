Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν στην πρώτη δυναμική εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού κατά πλοίων που συνδέονται με το ιρανικό εμπόριο πετρελαίου.

Η εξέλιξη προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για αντίποινα και νέες επιθέσεις σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τη νεότερη αξιολόγηση της EOS Risk Group, το επίπεδο κινδύνου για τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν αυξήθηκε στο επίπεδο HIGH (4/5), ένδειξη ότι το ενδεχόμενο επίθεσης θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανό.

Η αναβάθμιση ήρθε μετά το περιστατικό της 15ης Ιουλίου, όταν αμερικανικές δυνάμεις εφάρμοσαν μέτρα αποκλεισμού σε δεξαμενόπλοιο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατευθυνόταν προς το νησί Χαργκ, τον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces have disabled the Curaçao-flagged tanker M/T Belma after the vessel ignored repeated warnings and continued toward Kharg Island, Iran's primary oil export terminal, in violation of the reimposed U.S. naval blockade.



According to CENTCOM, a… pic.twitter.com/M2EQpUPHxE — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

Το περιστατικό με το δεξαμενόπλοιο Belma

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η CENTCOM, το δεξαμενόπλοιο Belma, με σημαία Κουρασάο, δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων να αλλάξει πορεία.

Όπως αναφέρεται, αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος εκτόξευσε πυραύλους Hellfire, πλήττοντας την καπνοδόχο του πλοίου και ακινητοποιώντας το, ώστε να αποτραπεί η συνέχιση της πορείας του προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση γνωστοποίησε ακόμη ότι κατά το πρώτο 24ωρο εφαρμογής του νέου καθεστώτος αποκλεισμού δύο εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες και άλλαξαν πορεία, ενώ ένα τρίτο κρίθηκε μη συμμορφούμενο και τέθηκε εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας.

Αυξάνονται οι φόβοι για αντίποινα από το Ιράν

Οι αναλυτές της EOS Risk Group επισημαίνουν ότι σε προηγούμενες περιπτώσεις εφαρμογής αντίστοιχων αμερικανικών μέτρων, η Τεχεράνη είχε απαντήσει με κατασχέσεις εμπορικών πλοίων ή επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας.

Για τον λόγο αυτό εκτιμούν ότι ο κίνδυνος ιρανικών αντιποίνων έχει αυξηθεί σημαντικά, με πιθανό στόχο όχι μόνο αμερικανικά συμφέροντα αλλά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή.

Σύμφωνα με την ίδια αξιολόγηση, πιθανές μορφές επιθέσεων περιλαμβάνουν τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), πυραύλων ή μη επανδρωμένων ταχύπλοων σκαφών, μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε προηγούμενα περιστατικά ασφαλείας στην περιοχή.

Η νέα εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή, με την εμπορική ναυτιλία να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Οι διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, αλλά και την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς ο Περσικός Κόλπος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οδούς διακίνησης πετρελαίου διεθνώς.