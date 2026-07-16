Οι δικαστικές αρχές του Ιράν διέψευσαν ότι απελευθερώθηκε οποιοσδήποτε Αμερικανός πολίτης από ιρανικές φυλακές ή ότι πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή κρατουμένων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι αφέθηκε ελεύθερη μια Αμερικανίδα που είχε φυλακιστεί στο Ιράν τον Δεκέμβριο του 2024, συμπληρώνοντας πως «οι ΗΠΑ εκτιμούν αυτήν τη χειρονομία καλής θέλησης από το Ιράν».

Οι δικαστικές αρχές του Ιράν υποστηρίζουν πως δεν έχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι καταδικασμένος Αμερικανός, κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ που ταιριάζει με την περιγραφή που έδωσε ο Τραμπ ή οποιοσδήποτε άλλος αμερικανός κρατούμενος αφέθηκε ελεύθερος από ιρανικές φυλακές ή απελευθερώθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.