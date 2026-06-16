Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς της Κύπρου αναφορικά με την έρευνα που αφορά τα στοιχεία που παρατίθενται στο 281 σελίδων βιβλίο «Κράτος Μαφία» του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, όπου περιλαμβάνονται «πρωτάκουστες κατηγορίες για διαφθορά εναντίον πολλών προσώπων». Ειδικότερα, στο πόρισμα αποδίδονται πιθανές ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγεται και ο τέως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Τα όσα αποκαλύπτονται αγγίζουν τη λειτουργία κρίσιμων θεσμών, την απονομή δικαιοσύνης, τις πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών, το τραπεζικό σύστημα της Μεγαλονήσου και τη διαχείριση υποθέσεων με ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες από το εξωτερικό.

Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής στηρίζεται στην τελική έκθεση τεσσάρων λειτουργών επιθεώρησης που διορίστηκαν αποκλειστικά για αυτή την έρευνα. Πρόκειται για ογκώδες υλικό περίπου 3.000 σελίδων μαζί με τα παραρτήματα, προϊόν έρευνας που περιλάμβανε 214 συνεδρίες και ακροάσεις, 150 μάρτυρες και 793 τεκμήρια από 41 νομικά πρόσωπα και κυβερνητικά τμήματα.

Για τον κ. Αναστασιάδη καταγράφονται επτά περιπτώσεις ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων: τρεις περιπτώσεις εμπορίας επηρεασμού, μία περίπτωση κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος και τρεις περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος ή απόπειρας διάπραξης ποινικού αδικήματος. Τα ευρήματα συνδέονται με διαφορετικές υποθέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η υπόθεση Focus Maritime, που αφορά τη χρηματοδότηση πολιτικών φορέων, προσώπων εξουσίας και την κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας τον Μάρτιο του 2013 και τις χρηματοδοτήσεις προς το κόμμα καθώς και τις χρηματοδοτήσεις προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό, το κόμμα του οποίου υπήρξε πρόεδρος ο κ. Αναστασιάδης. Γίνεται λόγος για προμήθειες και διαμεσολαβήσεις τραπεζών, καθώς και για υποθέσεις πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών, όπου εξετάζεται κατά πόσο υπήρξε χρήση θεσμικής επιρροής προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων.

Παράλληλα, η Αρχή αναφέρεται και σε μαρτυρία όπου ο τέως πρόεδρος φέρεται να είχε παρέμβει ή επικοινωνήσει με τη Νομική Υπηρεσία ενώ η υπόθεση Focus Maritime βρισκόταν υπό διερεύνηση. Οι λειτουργοί επιθεώρησης έκριναν ότι τέτοια παρέμβαση μπορούσε να συνιστά ακατάλληλη άσκηση εκτελεστικής πίεσης προς μια συνταγματικά ανεξάρτητη υπηρεσία.

Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες καταγράφονται όμως και για τη δικηγορική εταιρεία «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι», καθώς και για τους συνεταίρους της, Στάθη Λεμή και Φάνο Φιλίππου. Για καθέναν από αυτούς αναφέρονται περιπτώσεις εμπορίας επηρεασμού και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο δε σκέλος των τραπεζικών προμηθειών, το πόρισμα αναφέρει ότι το δικηγορικό γραφείο ήταν από τους μεγάλους διαμεσολαβητές της Τράπεζας Κύπρου και λάμβανε σημαντικά ποσά ως προμήθειες. Γίνεται μάλιστα αναφορά σε πληρωμές που δεν καταβλήθηκαν απευθείας στο γραφείο, αλλά σε offshore εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, τις οποίες τραπεζικά αρχεία συνέδεαν με το γραφείο ή με ξένους συνεργάτες του.

Τμήμα του πορίσματος αναφέρεται και στη δικαστική διαμάχη του Ρώσου κροίσου, Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, με την πρώην σύζυγό του, Ελένα Ριμπολόβλεβα. Η Αρχή καταγράφει ενδεχόμενα αδικήματα σε βάρος του πρώην προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, Χάρη Σολομωνίδη, της δικηγορικής εταιρείας «Α. Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε.» και του δικηγόρου, Παναγιώτη Νεοκλέους. Για τον κ. Σολομωνίδη καταγράφονται περιπτώσεις δεκασμού δημόσιου λειτουργού, συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά και αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους.

Θα πρέπει να τονιστεί πως η Ανεξάρτητη Αρχή που εξέδωσε το πόρισμα δεν έχει αρμοδιότητα να ασκήσει ποινικές διώξεις. Η έκθεση, το μαρτυρικό υλικό και η έκθεση θα διαβιβαστούν στον Γενικό Εισαγγελέα. Στις απαιτούμενες κινήσεις βάσει της έκθεσης θα προβεί και ο Έφορος Φορολογίας, καθώς αναφέρονται συγκεκριμένες υποθέσεις πιθανής φοροδιαφυγής. Το θέμα τώρα είναι εάν η διερεύνηση θα ανατεθεί στην Αστυνομία, αν θα διοριστούν ποινικοί ανακριτές ή αν θα ακολουθηθεί συνδυασμός των δύο. Ήδη στη Λευκωσία συζητείται και το λεπτό θεσμικό θέμα του χειρισμού από τη Νομική Υπηρεσία, λόγω του ότι τόσο ο Γενικός όσο και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας υπήρξαν υπουργοί της κυβέρνησης Αναστασιάδη και διορίστηκαν στις θέσεις που κατέχουν σήμερα επίσης από τον κ. Αναστασιάδη. Νομικοί κύκλοι θέτουν ζήτημα εξαίρεσης τους από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Το κουβάρι των ερευνών άρχισε να ξετυλίγεται τον Νοέμβριο του 2022, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για εκλογή προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν ο ανεξάρτητος υποψήφιος, κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης, απέστειλε επιστολή προς την Αρχή με την οποία δεν προέβαινε μεν σε καταγγελία για το Βιβλίο, αλλά επιζητούσε τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας εκ μέρους της. Επακολούθησε συνάντηση της Αρχής με τον κ. Μαυρογιάννη και μέλη του εκλογικού του επιτελείου. Επειδή είχε δοθεί δημοσιότητα στις πιο πάνω ενέργειες, ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, απέστειλε επιστολή ημερ. 29 Νοεμβρίου 2022, υποβάλλοντας και αυτός με τη σειρά του αίτημα για διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας από την Αρχή. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω εξελίξεων, η Αρχή, εφόσον της παρείχετο το δικαίωμα με βάση την κείμενη νομοθεσία, αποφάσισε τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας για το περιεχόμενο του βιβλίου «Κράτος Μαφία».

Ως πρώτο βήμα, τα μέλη της Αρχής ανέγνωσαν το βιβλίο και επισήμαναν τους ισχυρισμούς που περιέχονται σε αυτό και αφορούν σε πράξεις διαφθοράς. Ακολούθησαν επανειλημμένες συναντήσεις με το συγγραφέα – δημοσιογράφο, Μακάριο Δρουσιώτη, προς διευκρίνιση κάποιων θεμάτων, εφόσον η έρευνα της Αρχής θα έπρεπε να περιοριστεί μόνο στα θέματα για τα οποία είχε αρμοδιότητα. Τελικά, μετά από ενδελεχή ανάλυση των στοιχείων, η Αρχή κατέληξε στο πού θα κινηθεί.

Να τονιστεί, τέλος, πως εκκρεμούσας της διαδικασίας, τον Μάρτιο του 2025, ο τέως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσε το βιβλίο «Ο Συκοφάντης», με το οποίο επιχειρούσε να αντικρούσει τα επιχειρήματα του κ. Δρουσιώτη στο «Κράτος Μαφία».

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το πόρισμα εδώ