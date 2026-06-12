Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό θρίλερ ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πακιστανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι, έπειτα από έντονες μεσολαβητικές προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ, «το τελικό, συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί».

Ο Σαρίφ πρόσθεσε ότι το Πακιστάν συνεργάζεται πλέον στενά και με τις δύο πλευρές για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας: «Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα».

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026

Αραγτσί: Η συμφωνία «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος δήλωσε ότι το λεγόμενο «Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ» για τη διευθέτηση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά.

Παρά την αισιοδοξία, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε προσεκτικός, καλώντας τα μέσα ενημέρωσης να αποφύγουν τις εικασίες για το περιεχόμενο του κειμένου μέχρι την τελική οριστικοποίησή του.

Ο Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη θα δημοσιοποιήσει τις λεπτομέρειες την κατάλληλη στιγμή, παρουσιάζοντας τη στάση της Ισλαμικής Δημοκρατίας ως υπεύθυνη και διαφανή.

Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν για παραπληροφόρηση

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε τους τόνους, απορρίπτοντας τις πληροφορίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, διέρρευσε το Ιράν για τους όρους της συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «οι όροι που διέρρευσε το Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς», κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι παρουσιάζει ψευδή εικόνα για το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τους Ιρανούς «πολύ ανέντιμους ανθρώπους», υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις».

Η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι η συμφωνία είναι βασισμένη στην απόδοση, δηλαδή ότι οικονομικά ανταλλάγματα και πιθανή αποδέσμευση κεφαλαίων θα εξαρτηθούν από την εφαρμογή συγκεκριμένων δεσμεύσεων από το Ιράν.

Το αγκάθι των όρων και η επίθεση σε ινδικά πλοία

Σύμφωνα με αμερικανικές διαρροές, το πλαίσιο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει καταστροφή και απομάκρυνση πυρηνικού υλικού, άμεσο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, καμία αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών assets πριν από την υλοποίηση των δεσμεύσεων και τερματισμό της χρηματοδότησης οργανώσεων που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές.

Η Τεχεράνη, από την άλλη, εμφανίζεται να επιδιώκει ένα διαφορετικό ισοζύγιο, με έμφαση στην άρση κυρώσεων, την αποδέσμευση κεφαλαίων και την ενσωμάτωση περιφερειακών μετώπων, όπως ο Λίβανος, στο τελικό πλαίσιο.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης σε επίθεση με drones εναντίον ινδικών πλοίων που εξέρχονταν από το στενό του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «εντελώς απαράδεκτο» και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι πρέπει να «συμμαζευτεί» άμεσα.

Συμφωνία κοντά, αλλά όχι χωρίς ρήγματα

Παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις από το Πακιστάν και την προσεκτική επιβεβαίωση από την ιρανική διπλωματία, η αντίδραση Τραμπ δείχνει ότι η μάχη των όρων παραμένει ανοιχτή.

Το Ισλαμαμπάντ εμφανίζεται να έχει φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά από ποτέ, όμως η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να δίνουν διαφορετική εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν το «τελικό κείμενο» που επικαλείται ο Σαρίφ θα οδηγήσει σε υπογραφή ή αν οι δημόσιες διαρροές, οι αλληλοκατηγορίες και οι πιέσεις της τελευταίας στιγμής θα απειλήσουν ξανά την πιο προχωρημένη διπλωματική προσπάθεια των τελευταίων μηνών.