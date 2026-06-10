Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στα Άδανα της Τουρκίας όταν λεωφορείο προσέκρουσε σε τοίχο της αστυνομικής σχολής της περιοχής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επτά επιβατών. Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του οχήματος, στην οποία φαίνεται καθαρά ο 27χρονος οδηγός να αποκοιμιέται στο τιμόνι πριν από την πρόσκρουση. Οι εικόνες έκαναν γρήγορα τον γύρο των μέσων ενημέρωσης και έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για την κατάσταση της οδικής ασφάλειας και τους όρους εργασίας των οδηγών.



Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα που μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία της περιοχής όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, οι περισσότεροι τραυματισμοί είναι ελαφροί έως μέτριοι, χωρίς η κατάσταση κανενός επιβαίνοντα να θεωρείται κρίσιμη μέχρι στιγμής. Οι αρχές διεξάγουν προανάκριση για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, με έμφαση στο ενδεχόμενο κόπωσης του οδηγού, πιθανής παραβίασης ωραρίων εργασίας ή τεχνικού προβλήματος στο όχημα.

Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η αστυνομία συνέλεξε το ψηφιακό υλικό από την κάμερα και διενεργεί εξετάσεις για αλκοόλ και ναρκωτικά. Πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης αναφέρουν ότι ερευνάται επίσης αν το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο ή μεταφορά προσωπικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, καθώς και το ιστορικό του οχήματος και του οδηγού για τυχόν προηγούμενες παραβάσεις ή καταγγελίες.



Το περιστατικό ανοίγει ευρύτερο δημόσιο διάλογο για τα μέτρα οδικής ασφάλειας, την επόπτευση των εταιρειών μεταφορών και τις συνθήκες εργασίας που ενδέχεται να οδηγούν σε κόπωση οδηγών. Μηχανικοί και ειδικοί υπογραμμίζουν την αξία της τακτικής συντήρησης και της χρήσης συστημάτων προειδοποίησης κόπωσης, ενώ συνδικαλιστές σημειώνουν την ανάγκη ελέγχων για την τήρηση ορίων ωραρίου και χρόνων ανάπαυσης.



Οι τοπικές αρχές δεσμεύτηκαν για πλήρη διερεύνηση και αυστηρό χειρισμό της υπόθεσης, με σκοπό τόσο την απονομή ευθυνών όσο και την πρόληψη ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.



Ο απολογισμός των τραυματιών και τα ευρήματα της έρευνας αναμένονται τις επόμενες ημέρες, όταν και θα δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι εκθέσεις των πραγματογνωμόνων.

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