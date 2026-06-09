Σε τροχιά πρωτοφανούς ανάπτυξης επιστρέφει δυναμικά η οικονομία της Κίνας, καθώς η παγκόσμια φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) λειτουργεί ως ένα πανίσχυρο καύσιμο για το εμπορικό της ισοζύγιο. Παρά τις έντονες ανησυχίες που προκάλεσε το πρόσφατο ενεργειακό σοκ από τη Μέση Ανατολή, ο ασιατικός γίγαντας κατάφερε να ξεπεράσει κάθε προσδοκία των διεθνών αναλυτών, αποδεικνύοντας ότι η παραγωγική του μηχανή παραμένει μια ασυγκράτητη δύναμη στο παγκόσμιο στερέωμα.



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων της Κίνας, οι εξαγωγές της χώρας κατέγραψαν μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 19,4% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις του Reuters που έκαναν λόγο για 15%. Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές έτρεξαν με τον ιλιγγιώδη ρυθμό του 27,4%, οδηγώντας το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας στο αστρονομικό ποσό των 105,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αποτελεί την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων μηνών.

Το ψηφιακό θαύμα και το ράλι των ημιαγωγών

Η ραχοκοκαλιά αυτής της εμπορικής έκρηξης εντοπίζεται ξεκάθαρα στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας, οι οποίοι τροφοδοτούν τις υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κινεζικές εξαγωγές ημιαγωγών εκτοξεύθηκαν στο απίστευτο +110%, ενώ οι αποστολές κινητών τηλεφώνων σημείωσαν άνοδο 44%.



Παράλληλα, τα συστήματα αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων, που περιλαμβάνουν υπερυπολογιστές, διακομιστές και μονάδες αποθήκευσης δεδομένων για AI, έκαναν άλμα 66%, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της Κίνας.

Αξιοσημείωτο είναι όμως και το γεγονός ότι η ίδια η Κίνα εισάγει μαζικά τεχνολογικό εξοπλισμό για να στηρίξει τη δική της εγχώρια επανάσταση στο AI.



Οι εισαγωγές ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων αυξήθηκαν κατά 68%, αγγίζοντας τα 56,6 δισεκατομμύρια δολάρια, με τις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα να χτυπούν ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας άνοδο 84% και αφήνοντας πίσω παραδοσιακούς εταίρους όπως η Ταϊβάν και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το φιάσκο των αμερικανικών δασμών και οι διεθνείς αντιδράσεις

Τα νέα δεδομένα έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι η σκληρή πολιτική των δασμών που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ απέτυχε παταγωδώς να φρενάρει την κινεζική εξωστρέφεια. Λίγες εβδομάδες μετά την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο, οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ σημείωσαν άλμα 35%, ενισχυμένες και από την πρόσφατη εμπορική εκεχειρία.



Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στο Πεκίνο να αντισταθμίσει την παρατεταμένη εγχώρια κρίση στον τομέα των ακινήτων και την αδύναμη καταναλωτική εμπιστοσύνη, προκαλεί όμως έντονες αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βρυξέλλες κατηγορούν ανοιχτά τους Κινέζους παραγωγούς για πρακτικές ντάμπινγκ και διοχέτευση φθηνών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς οι κινεζικές εξαγωγές προς το μπλοκ αυξήθηκαν κατά 16,4% από την αρχή του έτους.



Παράλληλα, οι εμπορικές σχέσεις της Κίνας με τη Ρωσία και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας συνεχίζουν να αναπτύσσονται με γεωμετρική πρόοδο, αναδιαμορφώνοντας πλήρως τον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, σύμφωνα με τους Financial Times.