Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα με οδηγό ένα 12χρονο παιδί σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Δροσιά Χαλκίδας, στην Εύβοια, όταν ο ανήλικος πήρε κρυφά το οικογενειακό αυτοκίνητο και κατέληξε να συγκρουστεί με σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγόρι κατάφερε να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου χωρίς να γίνει αντιληπτό από τον πατέρα του και αποφάσισε να βγει για βόλτα στους δρόμους της περιοχής.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο 12χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο νοσοκομείο ο 12χρονος μετά τη σύγκρουση

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση, καθώς η οδήγηση από ένα παιδί μόλις 12 ετών θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

Μετά το τροχαίο, ο ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και σε προληπτικό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή κατάσταση της υγείας του.

Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του 12χρονου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Στη συνέχεια, ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος με εντολή των εισαγγελικών αρχών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί κατάφερε να πάρει το οικογενειακό αυτοκίνητο και να κινηθεί στους δρόμους της Δροσιάς αποτελούν μέρος της διερεύνησης του περιστατικού.