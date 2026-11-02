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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τη Δευτέρας κοντά σε παραλία της περιοχής Μος Λάντινγκ, στην κομητεία Μοντερέι της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας, αστυνομικοί και ερευνητές έσπευσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Τζέτι, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο άνθρωποι με τραύματα από πυροβόλο όπλο στο στήθος, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί. Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, με το ένα να φέρει τραύματα που δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή του.

Αποκλείστηκε η παραλία – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η αστυνομία των πολιτειακών πάρκων της Καλιφόρνιας προχώρησε στο κλείσιμο της οδού Τζέτι και της παραλίας Μος Λάντινγκ, έπειτα από αίτημα του γραφείου του σερίφη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες.

Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για τους κατοίκους της περιοχής, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή απειλή για την κοινότητα του Μος Λάντινγκ», ανέφερε το γραφείο του σερίφη, διευκρινίζοντας ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα των δραστών και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

«Ανείπωτη φρίκη» – Η αντίδραση του πολιτειακού γερουσιαστή

Τον αποτροπιασμό του για το αιματηρό περιστατικό εξέφρασε ο πολιτειακός γερουσιαστής Τζον Λερντ, ο οποίος έκανε λόγο για «ανείπωτη φρίκη».

«Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν πολυάριθμες αναφορές για θανάτους από πυροβολισμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτή η ανείπωτη φρίκη έφτασε και στην Κεντρική Ακτή, με αναφορές για πολλούς νεκρούς λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Μος Λάντινγκ», δήλωσε.

Ο ίδιος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχαρίστησε τις αστυνομικές αρχές για τη διαχείριση της υπόθεσης.

«Ο πόνος και η οδύνη όλων όσοι επηρεάστηκαν είναι αδύνατο να μετρηθούν και η σκέψη μου βρίσκεται κοντά σε όλους», πρόσθεσε.