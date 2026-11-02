Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τη Δευτέρας κοντά σε παραλία της περιοχής Μος Λάντινγκ, στην κομητεία Μοντερέι της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας, αστυνομικοί και ερευνητές έσπευσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Τζέτι, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο άνθρωποι με τραύματα από πυροβόλο όπλο στο στήθος, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί. Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, με το ένα να φέρει τραύματα που δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή του.

Two Shot in the Chest and Killed Near Moss Landing State Beach This is what Jetty Road near Moss Landing State Beach looks like in daylight, hours after a shooting that left two people dead. There’s police tape across the dunes, investigators are on scene, and a sheriff’s pickup is parked on the road. The shooting happened just after midnight Pacific on November 2, 2026. According to the North County Fire chief, as reported by KTVU, two people were shot in the chest and died at the scene. A third person had minor injuries and was taken to the hospital. The Monterey County Sheriff’s Office has not released a suspect or a motive. As of now, nobody has been publicly named, and there is no word on whether anyone is in custody. Two people went to a quiet stretch of the Monterey Bay coast and never came home. Their families woke up to the worst news of their lives. — Katie K USA (@KimKatieUSA) November 2, 2026

Αποκλείστηκε η παραλία – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η αστυνομία των πολιτειακών πάρκων της Καλιφόρνιας προχώρησε στο κλείσιμο της οδού Τζέτι και της παραλίας Μος Λάντινγκ, έπειτα από αίτημα του γραφείου του σερίφη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες.

Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για τους κατοίκους της περιοχής, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή απειλή για την κοινότητα του Μος Λάντινγκ», ανέφερε το γραφείο του σερίφη, διευκρινίζοντας ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα των δραστών και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Mass shooting just north of Salinas CA at a Moss Landing state beach and the County Sheriff has a disasterous presser with no new information for a concerned community. @MCoSheriff is sinking to new lows with this presser of national significance. https://t.co/MlLySN6t9Q — 🏡 home (@alllocalpolitic) November 2, 2026

«Ανείπωτη φρίκη» – Η αντίδραση του πολιτειακού γερουσιαστή

Τον αποτροπιασμό του για το αιματηρό περιστατικό εξέφρασε ο πολιτειακός γερουσιαστής Τζον Λερντ, ο οποίος έκανε λόγο για «ανείπωτη φρίκη».

«Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν πολυάριθμες αναφορές για θανάτους από πυροβολισμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτή η ανείπωτη φρίκη έφτασε και στην Κεντρική Ακτή, με αναφορές για πολλούς νεκρούς λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Μος Λάντινγκ», δήλωσε.

Ο ίδιος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχαρίστησε τις αστυνομικές αρχές για τη διαχείριση της υπόθεσης.

«Ο πόνος και η οδύνη όλων όσοι επηρεάστηκαν είναι αδύνατο να μετρηθούν και η σκέψη μου βρίσκεται κοντά σε όλους», πρόσθεσε.