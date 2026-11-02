Μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που παραπέμπει στο μαρτύριο της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία αποκαλύπτεται στη Βρετανία, όπου ένας άνδρας παραδέχθηκε ότι νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του επί περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ επέτρεπε και σε άλλους άνδρες να συμμετέχουν στις πράξεις του.

Στο δικαστήριο του Μάντσεστερ εκδικάζεται η υπόθεση εννέα ανδρών, ηλικίας από 28 έως 70 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της γυναίκας.

Ο σύζυγος, ηλικίας περίπου 60 ετών, δεν κατονομάζεται, προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητα του θύματος.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, οι αρχές εντόπισαν στο κινητό του τηλέφωνο περισσότερες από ένα εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο, που, κατά την εισαγγελία, αποτυπώνουν τη σεξουαλική κακοποίηση της συζύγου του από τον ίδιο και άλλους άνδρες.

Οι εικόνες που βρέθηκαν στο κινητό του και η δράση από το 2004

Η εισαγγελέας Λουίζ Όουκλι ανέφερε στους ενόρκους ότι το περιεχόμενο του κινητού τηλεφώνου, το οποίο κατασχέθηκε μετά τη σύλληψη του άνδρα, συνιστούσε ουσιαστικά καταγραφή των εγκληματικών πράξεών του.

Όπως εξήγησε, ορισμένες από τις εικόνες χρονολογούνται ήδη από το 2004, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη χρονική διάρκεια της κακοποίησης.

Η εισαγγελέας χαρακτήρισε το υλικό «βάρβαρο», σημειώνοντας ότι σε αυτό εμφανίζονταν όχι μόνο ο σύζυγος αλλά και άλλοι άνδρες, μεταξύ των οποίων πρόσωπα που βρίσκονται σήμερα στο εδώλιο.

«Υπήρχαν περισσότερες από ένα εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο που έδειχναν την κακοποίηση της συζύγου, όχι μόνο από τον ίδιο αλλά και από άλλους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σήμερα στο εδώλιο», ανέφερε.

Σύμφωνα με την εισαγγελική περιγραφή, ο άνδρας βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του και μοιραζόταν το υλικό μέσω διαδικτύου και εφαρμογών επικοινωνίας με άλλους άνδρες που, όπως είπε η εισαγγελέας, είχαν «τις ίδιες αντιλήψεις».

Τη νάρκωνε και προσκαλούσε άλλους άνδρες στο οικογενειακό σπίτι

Κατά την κατηγορούσα αρχή, ορισμένοι από τους εμπλεκομένους συνεννοούνταν επί χρόνια με τον σύζυγο για τη χορήγηση ουσιών στη γυναίκα, ώστε εκείνη να μην μπορεί να αντιδράσει στη σεξουαλική κακοποίηση.

Από το 2023 και μετά, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο άνδρας άρχισε να προσκαλεί άλλους άνδρες στο οικογενειακό σπίτι.

Εκεί, όπως υποστηρίζει η εισαγγελία, βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του και τους επισκέπτες να κακοποιούν σεξουαλικά τη γυναίκα, ενώ εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση αναισθησίας.

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, η οποία έγινε διεθνώς γνωστή όταν αποκαλύφθηκε ότι ο τότε σύζυγός της τη νάρκωνε και επέτρεπε σε δεκάδες άνδρες να τη βιάζουν.

Ο σύζυγος δήλωσε ένοχος για περίπου 60 κατηγορίες

Ο περίπου 60χρονος σύζυγος έχει ήδη παραδεχθεί την ενοχή του για περίπου 60 κατηγορίες, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η χορήγηση ουσίας με σκοπό να καταστήσει τη γυναίκα ανίκανη να αντιδράσει ή να την ελέγξει.

Άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν επίσης δηλώσει ένοχοι για επιμέρους αδικήματα.

Αντίθετα, οι εννέα άνδρες που δικάζονται στο Μάντσεστερ αρνούνται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, οι οποίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, βιασμό, σεξουαλική επίθεση και συνωμοσία για τη χορήγηση ουσιών.

Ανάμεσά τους βρίσκονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, ένας γιατρός, ένας οδηγός ταξί, ένας εργαζόμενος σε πρακτορείο εύρεσης προσωπικού και ένας προμηθευτής οικοδομικών υλικών.

Δεύτερη παρόμοια δίκη στη Βρετανία μέσα σε λίγες ημέρες

Η υπόθεση του Μάντσεστερ δεν είναι η μοναδική που απασχολεί αυτή την περίοδο τη βρετανική Δικαιοσύνη.

Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε στο Γουίντσεστερ, στη νότια Αγγλία, η δίκη τεσσάρων άλλων ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται για τον βιασμό γυναίκας που, σύμφωνα με την κατηγορία, είχε προηγουμένως ναρκωθεί από τον πρώην σύζυγό της.

Οι δύο υποθέσεις έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας με χρήση ουσιών, καθώς και της κακοποίησης γυναικών που βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας αντίδρασης.

Η δίκη στο Μάντσεστερ συνεχίζεται, με το δικαστήριο να καλείται να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία και να αποφανθεί για την ενοχή ή μη των εννέα κατηγορουμένων.