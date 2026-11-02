Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την αεροπορική τραγωδία στη Φλόριντα, όπου εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν ένας πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας από το Τέξας, η σύζυγός του, τα δύο μικρά παιδιά τους και η νταντά της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το TMZ, επικαλούμενο πρόσωπα από το περιβάλλον της οικογένειας, πρόκειται για τον 44χρονο Άνταμ Ρόμπινσον και τη σύζυγό του, Έλεν, οι οποίοι ταξίδευαν μαζί με τα δύο παιδιά τους, Έμα και Τσάρλι, προς τις Μπαχάμες. Στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης δύο στενοί φίλοι τους, η νταντά των παιδιών και τα δύο μέλη του πληρώματος.

Ο Ρόμπινσον ζούσε στο Όστιν του Τέξας και είχε δημιουργήσει σημαντική περιουσία δραστηριοποιούμενος στον χώρο της τεχνολογίας. Ήταν ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος των εταιρειών λογισμικού Retention.com και RB2B, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί στους χρηματοπιστωτικούς ομίλους Lehman Brothers και Barclays Capital.

Tech entrepreneur Adam Robinson, his wife, their two children, their nanny, and two close friends have been identified as the victims of the Learjet 60 that crashed in Florida. The captain was Jeff Gregory, 55, and the co-pilot was Nathalia Gadelha, 20. Robinson, 44, and his family were traveling from Austin, Texas, to the Bahamas when the plane nosedived in Florida. He was the founder and CEO of Retention dot com and RB2B. Robinson and his wife Helen had two young children, Bella and Emma. Their nanny was also on the plane when it went down. The nanny and their two close friends have not been identified. 55-year-old Jeff Gregory was identified as the pilot of the 2-million-dollar Learjet 60. He is described as an experienced pilot from Pennsylvania. Heartbreaking. — Collin Rugg (@CollinRugg) November 2, 2026

Η σύζυγός του, Έλεν, ασχολούνταν με την κεραμική τέχνη και δημοσίευε συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργίες της, καθώς και στιγμιότυπα από την οικογενειακή τους ζωή.

Τα ονόματα των δύο φίλων και της νταντάς δεν είχαν δημοσιοποιηθεί, ενώ οι πληροφορίες για την ταυτότητα των επιβατών προέρχονταν από δημοσιογραφικές πηγές και όχι από επίσημη ανακοίνωση των αρχών.

Η 20χρονη συγκυβερνήτης και ο έμπειρος πιλότος

Ανάμεσα στους εννέα νεκρούς ήταν και η 20χρονη Νατάλια Γκαντέλια Φιλγκέιρας, η οποία εκτελούσε καθήκοντα συγκυβερνήτη στο μοιραίο Learjet 60.

Η νεαρή γυναίκα, που ζούσε στη Φλόριντα, είχε αποκτήσει άδεια χειριστή αεροσκάφους ενώ φοιτούσε ακόμη στο λύκειο, έχοντας εκδηλώσει από μικρή ηλικία το ενδιαφέρον της για την αεροπορία.

The co-pilot of the Learjet that crashed into the ground in Florida has been identified as 20-year-old Nathalia Filgueiras, texted her boyfriend just 10 minutes before the crash. Filgueiras’ mother said she "always knew" a plane would "take her away from me." The pilot was flying to the Bahamas when the plane plummeted 20,000 feet per minute into the ground. "I wanted her to live her dream, but I knew that her dream was going to be the thing that would take her away from me," her mother told the New York Post. "I knew that a plane was gonna take her away from me. I always knew it, but I was so proud of her. I know she was living her dream." Just 10 minutes before the crash, Filgueiras reportedly texted her boyfriend: "I’ve got turbulence, I’ve got ice." The female pilot got her pilot license in high school. Her stepfather says she had 1,300 hours of experience. In a social media post, Filgueiras boasted about how young she was as a pilot with her boyfriend. "How often do you see 2 pilots under 21 with a commercial, multi-engine, instrument, CFI/CFI-I," she said. 8 other people were on board the jet when it crashed. They have yet to be identified. — Collin Rugg (@CollinRugg) November 2, 2026

Κυβερνήτης του αεροσκάφους ήταν ο 55χρονος Τζεφ Γκρέγκορι, έμπειρος πιλότος από την Πενσιλβάνια, σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα.

Η τελευταία επικοινωνία πριν από τη συντριβή

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, περίπου στις 12:50 το μεσημέρι τοπική ώρα, στην κομητεία Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Το δικινητήριο Learjet 60 είχε αναχωρήσει από το διεθνές αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ, με προορισμό το αεροδρόμιο Νορθ Ελευθέρα στις Μπαχάμες.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσίασε τη Δευτέρα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), το πλήρωμα είχε αναφέρει προβλήματα με τον σχηματισμό πάγου και μέτριες αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Περίπου στις 12:47, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε ύψος 35.000 ποδιών, οι πιλότοι ενημέρωσαν τον πύργο ελέγχου για τις καιρικές συνθήκες και ζήτησαν άδεια να ανέβουν στα 37.000 πόδια, αναζητώντας ευνοϊκότερες συνθήκες πτήσης.

Η άδεια δόθηκε, ωστόσο λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα αργότερα το πλήρωμα ανέφερε ότι το αεροσκάφος έχανε ύψος. Ακολούθησε σήμα κινδύνου, ενώ στην τελευταία επικοινωνία έγινε αναφορά σε υπερβολική ταχύτητα και ανεξέλεγκτη κάθοδο.

🚨 ✈️ OTRO ÁNGULO DEL IMPACTANTE ACCIDENTE AÉREO EN FLORIDA. Un avión privado Learjet 60, con nueve personas a bordo, se estrelló este domingo en una zona residencial de Palm Beach, Florida, provocando una fuerte explosión. La aeronave había despegado de Austin, Texas, con destino a las Bahamas, cuando ocurrió la tragedia alrededor de las 12:50 de la tarde. 🔴 Reportes señalan que las nueve personas a bordo fallecieron. Las autoridades investigan las causas del accidente. 🎥 ¡Así se vivieron los momentos del desplome desde otro ángulo! #UltimaHora #Florida #AccidenteAereo #Noticias #JavierTorresSinFiltro — Dr Jose Cuauhtemoc Cervantes (@temotizox) November 2, 2026

Τα στοιχεία παρακολούθησης της πτήσης έδειξαν ότι ο ρυθμός καθόδου ξεπέρασε στιγμιαία τα 32.000 πόδια ανά λεπτό, πριν χαθεί το σήμα του αεροσκάφους.

Λίγες στιγμές αργότερα, το Learjet προσέκρουσε στο έδαφος και τυλίχθηκε στις φλόγες. Βίντεο από κάμερα διερχόμενου οχήματος κατέγραψε την κατακόρυφη σχεδόν πτώση του και την τεράστια πύρινη σφαίρα που σχηματίστηκε κατά την πρόσκρουση.

Συντρίμμια σε μεγάλη απόσταση και εκατοντάδες κάτοικοι εκτός σπιτιών

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή. Στο οδόστρωμα δημιουργήθηκε μεγάλος κρατήρας, ενώ συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε κατοικίες, επιχειρήσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Περίπου 600 κάτοικοι γειτονικής κοινότητας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους, καθώς οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των ερευνητών.

“Holy f*ck, we’re out of time” Heart crushing ATC audio captures the moments before a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida, killing all 9 souls on board. VIA: @thenewarea51 https://t.co/CWOtYjJqef — Breaking911 (@Breaking911) November 1, 2026

Ένας άνδρας που βρισκόταν σε αυτοκίνητο κοντά στο σημείο τραυματίστηκε στο πόδι, σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών.

Τα νέα στοιχεία της έρευνας

Ο Τομ Τσάπμαν, μέλος του NTSB, αποκάλυψε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως τμήματα του αεροσκάφους ενδέχεται να αποκολλήθηκαν πριν από την πρόσκρουση στο έδαφος.

Οι ερευνητές εξετάζουν τα συντρίμμια προκειμένου να εξακριβώσουν εάν σημειώθηκε διάσπαση της κατασκευής κατά τη διάρκεια της πτώσης. Παράλληλα, προσπαθούν να εντοπίσουν τον καταγραφέα συνομιλιών του πιλοτηρίου, ο οποίος, σύμφωνα με τα αρχεία συντήρησης, είχε εγκατασταθεί στο αεροσκάφος.

Στην έρευνα συμμετέχουν περίπου 20 ειδικοί, οι οποίοι εξετάζουν τα συστήματα του αεροσκάφους, τις επικοινωνίες με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και τις μετεωρολογικές συνθήκες.

Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα, με τις αμερικανικές αρχές να υπογραμμίζουν ότι είναι πρόωρο να αποδοθεί η συντριβή στις καιρικές συνθήκες ή σε πιθανή μηχανική βλάβη.

Η έρευνα του NTSB βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση της συλλογής στοιχείων από τον τόπο του δυστυχήματος.