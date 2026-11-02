Σε συνομιλίες με τις αρχές των Ταλιμπάν βρίσκεται η Γαλλία, με στόχο την επιστροφή στο Αφγανιστάν μεταναστών που διαμένουν παράτυπα στη χώρα, όπως επιβεβαίωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ.

Μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση, ο υπουργός ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «τεχνικές συνομιλίες» με την Καμπούλ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναπροώθηση συγκεκριμένου αριθμού Αφγανών υπηκόων.

«Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα επιστροφής ενός αριθμού Αφγανών. Πρόκειται για τεχνικές συνομιλίες. Και άλλες χώρες το κάνουν, η Γερμανία το κάνει», δήλωσε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο γαλλικό Κοινοβούλιο.

Προτεραιότητα οι Αφγανοί που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη

Ο Λοράν Νουνιέζ υποστήριξε ότι ορισμένοι από τους Αφγανούς που βρίσκονται χωρίς νόμιμο καθεστώς παραμονής στη Γαλλία ενδέχεται να αποτελούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

«Ορισμένοι από αυτούς μπορεί να συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη και επομένως είναι προτεραιότητά μου να φροντίσω ώστε να μπορέσουμε να επαναπροωθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του επιβεβαιώνουν ότι το Παρίσι εξετάζει πρακτικούς τρόπους συνεργασίας με τις αρχές του Αφγανιστάν για την πραγματοποίηση επιστροφών, παρά την απουσία επίσημων διπλωματικών σχέσεων.

Αντιδράσεις για τις επαφές με τους Ταλιμπάν

Η επιβεβαίωση των συνομιλιών προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με τη βουλευτή των Οικολόγων, Λεά Μπαλάζ, να κατηγορεί τη γαλλική κυβέρνηση ότι προχωρά σε έμμεση αναγνώριση του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

Η βουλευτής, η οποία έθεσε το σχετικό ερώτημα στον υπουργό Εσωτερικών, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ξεκινά «την ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεων με ένα καθεστώς που διαπράττει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», αναφερόμενη στις πολιτικές που εφαρμόζονται εις βάρος των γυναικών.

Η ίδια έκανε λόγο για «απαρτχάιντ του φύλου», επικρίνοντας την επιλογή της γαλλικής κυβέρνησης να διατηρεί επαφές με τις αρχές των Ταλιμπάν.

Η Γαλλία δεν αναγνωρίζει διπλωματικά τους Ταλιμπάν

Οι πληροφορίες για τις επαφές Παρισιού και Καμπούλ είχαν γίνει γνωστές ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου, όταν το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων αποκάλυψε ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη τεχνικές συζητήσεις με εκπροσώπους των Ταλιμπάν.

Διπλωματική πηγή είχε διευκρινίσει τότε ότι οι επαφές αυτές δεν συνιστούν αλλαγή της επίσημης γαλλικής στάσης απέναντι στο Αφγανιστάν.

Η Γαλλία δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με τις αρχές των Ταλιμπάν από τον Αύγουστο του 2021, όταν το ισλαμιστικό κίνημα επέστρεψε στην εξουσία.

Το προηγούμενο της Γερμανίας

Η Γαλλία δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που επιδιώκει πρακτική συνεννόηση με τις αρχές των Ταλιμπάν για ζητήματα επιστροφών.

Στις 31 Αυγούστου, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την είσοδο στη Γερμανία εκπροσώπων των αρχών του Αφγανιστάν, προκειμένου να πραγματοποιηθούν συνομιλίες για τις απελάσεις Αφγανών υπηκόων.

Το συγκεκριμένο προηγούμενο επικαλέστηκε και ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, επιχειρηματολογώντας υπέρ της ανάγκης τεχνικών επαφών με την Καμπούλ.

Ο ΟΗΕ καταγγέλλει συστηματικό αποκλεισμό των γυναικών

Η συζήτηση για τις επιστροφές Αφγανών πραγματοποιείται ενώ συνεχίζονται οι διεθνείς επικρίσεις για τη μεταχείριση των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, έχει επισημάνει ότι «ο συστηματικός αποκλεισμός γυναικών και κοριτσιών από τον δημόσιο βίο προσομοιάζει με απαρτχάιντ φύλου».

Από την επιστροφή τους στην εξουσία, οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην καθημερινότητα των γυναικών, αποκλείοντάς τες από μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης, της εργασίας και της δημόσιας ζωής.

Μεταξύ άλλων, τα κορίτσια δεν μπορούν να συνεχίσουν τη σχολική τους εκπαίδευση μετά την ηλικία των 12 ετών, ενώ οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε δημόσιους χώρους και στην άσκηση πολλών επαγγελμάτων.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι συνομιλίες της Γαλλίας με τις αρχές των Ταλιμπάν αναδεικνύουν το ζήτημα της διαχείρισης των επιστροφών μεταναστών σε χώρες όπου καταγράφονται σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τις αντιδράσεις που προκαλεί η πρακτική συνεργασία με μη αναγνωρισμένες κυβερνήσεις.