Ο Νταβίντ Φουστέρ έπιασε δουλειά στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός πρώην «ερυθρόλευκος» άσος βρίσκεται από σήμερα στην Ελλάδα και ανέλαβε έναν ρόλο παρόμοιο με εκείνον που είχε στη Βιγιαρεάλ.

Ο Φουστέρ θα είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη ομάδα και θα δίνει αναφορά στον Αντόνιο Κορδόν. Επιπλέον, θα ασχολείται ατομικά με ένα ελίτ γκρουπ νεαρών παικτών πάνω στην βελτίωσή τους.

Η συμφωνία μεταξύ Ολυμπιακού και Φουστέρ είχε επιτευχθεί από τον περασμένο μήνα, όταν και είχε έρθει πάλι στην Αθήνα και τώρα υλοποιείται, με την μόνιμη εγκατάστασή του στην Ελλάδα.