Σε χαμηλό επίπεδο δημοτικότητάς παραμένει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του Reuters, λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πενθήμερη έρευνα, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, καταγράφει προβάδισμα των Δημοκρατικών έναντι των Ρεπουμπλικάνων, το οποίο ωστόσο εμφανίζεται μειωμένο σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, το 46% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δηλώνει ότι προτίθεται να ψηφίσει Δημοκρατικούς, έναντι 38% που επιλέγει τους Ρεπουμπλικάνους, διαμορφώνοντας διαφορά οκτώ ποσοστιαίων μονάδων.

Στην προηγούμενη μέτρηση των Reuters/Ipsos, η διαφορά υπέρ των Δημοκρατικών ανερχόταν στις 11 μονάδες, γεγονός που σημαίνει ότι το προβάδισμά τους περιορίστηκε κατά τρεις μονάδες μέσα σε μία εβδομάδα.

Στο 32% η αποδοχή του Τραμπ – Μόλις μία μονάδα πάνω από το ιστορικό χαμηλό

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης ότι μόλις το 32% των ερωτηθέντων εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τα προεδρικά του καθήκοντα.

Το ποσοστό παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και βρίσκεται μόλις μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από το ιστορικό χαμηλό του 31%, που είχε καταγραφεί πριν από δύο εβδομάδες.

Η χαμηλή αποδοχή του Αμερικανού προέδρου αποτελεί σημαντικό στοιχείο του πολιτικού κλίματος ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης, η οποία θα καθορίσει τη σύνθεση του Κογκρέσου για τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του.

Ψήφος αποδοκιμασίας για τον Τραμπ από τους μισούς χωρίς κομματική προτίμηση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων που δεν εξέφρασαν προτίμηση σε κάποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 50% αυτής της ομάδας δηλώνει ότι αντιμετωπίζει την ψήφο του ως τρόπο αποδοκιμασίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Αντίθετα, το 13% αναφέρει ότι η ψήφος του θα αποτελέσει έκφραση εμπιστοσύνης προς την πολιτική του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Ένα επιπλέον 33% δηλώνει ότι η εκλογική του επιλογή δεν επηρεάζεται από τον παράγοντα Τραμπ.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν τον βαθμό στον οποίο η παρουσία του Αμερικανού προέδρου επηρεάζει την εκλογική συμπεριφορά ακόμη και μεταξύ ψηφοφόρων που δεν ταυτίζονται με συγκεκριμένο κόμμα.

Γιατί το εθνικό προβάδισμα δεν καθορίζει τον έλεγχο του Κογκρέσου

Παρότι οι Δημοκρατικοί διατηρούν προβάδισμα οκτώ μονάδων σε εθνικό επίπεδο, η δημοσκόπηση δεν μπορεί από μόνη της να προσδιορίσει ποιο κόμμα θα εξασφαλίσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, οι εκλογές για το Κογκρέσο κρίνονται σε επιμέρους πολιτείες και εκλογικές περιφέρειες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και συσχετισμούς δυνάμεων.

Κατά συνέπεια, η εθνική πρόθεση ψήφου αποτελεί ένδειξη του γενικότερου πολιτικού κλίματος, χωρίς να μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη κατανομή εδρών.