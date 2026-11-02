Πλοίο που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα στη δεξιά πλευρά του κύτους του, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Ομάν και συγκεκριμένα σε απόσταση εννέα ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Λίμα.

Η UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ενημερώθηκε για το συμβάν από τον πλοίαρχο και δημοσιοποίησε τις σχετικές πληροφορίες τη Δευτέρα.

Ρήγμα στη δεξιά πλευρά του πλοίου – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Σύμφωνα με την ενημέρωση της βρετανικής υπηρεσίας, το βλήμα προκάλεσε ζημιές στο πλοίο, χωρίς ωστόσο να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του πληρώματος.

«Ο καπετάνιος αναφέρει ότι το πλοίο χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε ρήγμα στη δεξιά πλευρά. Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις», αναφέρει η UKMTO.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση του βλήματος, ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το είδος του πλοίου ή την έκταση των υλικών ζημιών.

Στο επίκεντρο της έντασης τα Στενά του Ορμούζ

Το νέο περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της θαλάσσιας οδού για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Έκτοτε, η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει επηρεαστεί σημαντικά από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τους περιορισμούς στη διέλευση των πλοίων.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να αποδίδουν το συγκεκριμένο πλήγμα σε κάποια πλευρά.

Ιράν: Ενδεχόμενο να ανοίξουν ξανά τα Στενά εντός δύο ημερών

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις της ιρανικής πλευράς, η επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού εξαρτάται από την αποδοχή σειράς αιτημάτων από την Ουάσιγκτον.

Η ιρανική πλευρά έκανε επίσης λόγο για «εντατικές» διαβουλεύσεις, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, οι διπλωματικές επαφές πραγματοποιούνται υπό τη σκιά των απειλών των ΗΠΑ και του Ισραήλ για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Παρά τις ενδείξεις κινητικότητας στο διπλωματικό πεδίο, δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών, ενώ το νέο περιστατικό με το πλοίο στα ανοικτά του Ομάν υπογραμμίζει τους κινδύνους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα εμπορικά σκάφη στην περιοχή.