Με ποδοσφαιριστές από Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό και Κηφισιά, αποτελείται η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν 2025-26, όπως ανακοινώθηκε στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ.

Στη θέση του τερματοφύλακα είναι ο Θωμάς Στρακόσα της ΑΕΚ, ενώ στην άμυνα βρέθηκαν ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού στο αριστερό άκρο και οι Ρέλβας της ΑΕΚ και Παναγιώτης Ρέτσος του Ολυμπιακού στο κέντρο.

Στο δεξί άκρο της άμυνας υπήρξε ισοψηφία, με τον Λάζαρο Ρότα της ΑΕΚ και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδειακού να μοιράζονται τη διάκριση.

Στη μεσαία γραμμή συμπεριλήφθηκαν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Μαρίν και ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ, καθώς και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ.

Στη θέση του δεξιού χαφ υπήρξε, επίσης, ισοψηφία, καθώς την ίδια διάκριση μοιράστηκε ο Ζίβκοβιτς με τον Ζέλσον Μαρτίνς του Ολυμπιακού.

Στην επίθεση επιλέχθηκε ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ, ενώ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού ισοψήφησε με τον Τεττέη.