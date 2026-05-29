Η ουγγρική αστυνομία άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι δεν θα απαγορεύσει την πορεία Υπερηφάνειας που έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου στη Βουδαπέστη, έναν χρόνο μετά την απαγόρευσή της από τον προηγούμενο εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

«Κατά τη διαδικασία κήρυξης της πορείας Υπερηφάνειας 2026 και κατά τις διαβουλεύσεις με τους διοργανωτές, δεν προέκυψε κανένας λόγος για να απαγορευθεί η συγκέντρωση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αστυνομία.

Οι διοργανωτές της πορείας είχαν επίσημα ενημερώσει τις αρχές την Τετάρτη για την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν την πορεία στις 27 Ιουνίου.

Ο νέος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ, ένας συντηρητικός φιλοευρωπαίος που τον Απρίλιο έβαλε τέλος στα 16 χρόνια διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει τη στήριξή του στην ισότητα και την ελευθερία του συνέρχεσθαι.

Αφότου εμφανίστηκε ασαφής κατά την προεκλογική του εκστρατεία για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+, που αποτέλεσαν στόχο επιθέσεων από τον Βίκτορ Όρμπαν στο όνομα των οικογενειακών αξιών, ο Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε το βράδυ της νίκης του στις εκλογές ότι η Ουγγαρία αποφάσισε να είναι μια χώρα όπου «κανένας δεν στιγματίζεται επειδή αγαπά διαφορετικά».

Αλλά σε αυτή τη φάση δεν έχει λάβει ξεκάθαρα θέση υπέρ της πορείας Υπερηφάνειας, ούτε έχει προχωρήσει στο να αντιστρέψει τους νόμους που υιοθετήθηκαν υπό τον Βίκτορ Όρμπαν, οι οποίοι περιόρισαν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+.

Η αστυνομία δήλωσε ωστόσο ότι έχει λάβει «περιοριστικά» μέτρα για τρεις αντιδιαδηλώσεις, που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε απόσταση από την πορεία Υπερηφάνειας.

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι είχαν συμμετάσχει τον Μάρτιο του 2025 σε αυτή την πορεία στη Βουδαπέστη παρά την απαγόρευσή της, μια συμμετοχή που θεωρήθηκε ηχηρή αντίδραση στα χρόνια καταπίεσης των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+ που άσκησε ο Όρμπαν.

Τον περασμένο μήνα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι νομοθεσία του 2021, που τροποποιήθηκε το 2025 για να απαγορεύσει τις πορείες Υπερηφάνειας, «παραβιάζει το δίκαιο της Ένωσης» με το να «στιγματίζει και περιθωριοποιεί» τα πρόσωπα ΛΟΑΤΚΙ+.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία κινδύνευσαν με πρόστιμα που θα μπορούσαν να φθάσουν τα 500 ευρώ, αλλά η αστυνομία δεν προχώρησε σε διώξεις σε βάρος τους.

Αντίθετα, ο δήμαρχος της Βουδαπέστης Γκέργκελι Καρατσόνι, που είχε αποφασίσει να διεξαχθεί η πορεία παρά την επίσημη απαγόρευση, οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης, με την εισαγγελία να ζητά να του επιβληθεί πρόστιμο.