Πολιτικός σεισμός ξεσπά στην Πορτογαλία, καθώς οι δικαστικές αρχές πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έρευνα στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Λισαβόνα. Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρείας έρευνας για οικονομικές ατασθαλίες, η οποία έχει προκαλέσει ήδη έντονους τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, με φόντο τη διαχείριση κοινοτικών και κρατικών κονδυλίων.



Η υπόθεση αφορά τη συστηματική κατάχρηση δημόσιων κεφαλαίων μέσω ύποπτων συμβολαίων που είχαν ανατεθεί από διάφορους δήμους της χώρας. Την είδηση για την έφοδο των αρχών επιβεβαίωσε επίσημα και ο ίδιος ο πολιτικός σχηματισμός, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης.



Τα διαβήματα αυτά «συνδέονται με δραστηριότητες που αποδίδονται σε υπαλλήλους του», όμως «το ίδιο το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας», διευκρίνισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.



Η πορτογαλική δικαιοσύνη ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να ερευνήσει πράξεις κατάχρησης σε σχέση με ανάθεση διαφόρων συμβολαίων από δήμους και κοινότητες της Λισαβόνας, της Μάφρα και της Οέιρας, επίσης στην περιοχή της πορτογαλικής πρωτεύουσας, καθώς και της Κοΐμπρα, στο κέντρο της χώρας.



Τα συμβόλαια αυτά ανατέθηκαν «κατά σαφή παραβίαση των νόμιμων κανόνων και με πρόδηλη ζημία για το δημόσιο ταμείο», εξήγησε η δικαστική αστυνομία σε μια ανακοίνωση.



Πέντε πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, ανέφερε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι διενήργησε έρευνα σε 60 κατοικίες και άλλους 32 τόπους.



Στους υπόπτους περιλαμβάνονται ένας πρώην αξιωματούχος των Σοσιαλιστών σε δήμο του διαμερίσματος της Λισαβόνας και ένας σύμβουλος επικοινωνίας του νυν αρχηγού της σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης, όπως ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.