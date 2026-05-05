Έντονη ανησυχία προκαλεί ένα νέο και επικίνδυνο trend στο TikTok, το οποίο ενθαρρύνει παιδιά να τοποθετούν δημοφιλή «squishy» παιχνίδια σε φούρνους μικροκυμάτων, με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς. Ειδικοί απευθύνουν επείγουσα προειδοποίηση προς τους γονείς, καλώντας τους να ενημερώσουν τα παιδιά τους για τους κινδύνους που ενέχουν τέτοιες διαδικτυακές προκλήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανήλικοι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παροτρύνουν ο ένας τον άλλον να θερμαίνουν τα εύκαμπτα παιχνίδια προκειμένου να τα κάνουν πιο μαλακά. Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή είναι το NeeDoh, ένα κυβικού σχήματος παιχνίδι κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό γεμάτο με γέλη, το οποίο παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση και εξαντλείται γρήγορα στην αγορά. Ωστόσο, η πρακτική αυτή έχει οδηγήσει σε σοβαρά περιστατικά, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις τα παιχνίδια εκρήγνυνται, εκτοξεύοντας καυτό περιεχόμενο πάνω στα παιδιά.

Ένα αγόρι εννέα ετών κατέληξε με εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο, ενώ ένα κορίτσι επτά ετών έπεσε σε κώμα με εγκαύματα τρίτου βαθμού, αφού καλύφθηκε στο πρόσωπο και στο στήθος από καυτό υλικό, όπως αναφέρει η Daily Mail. Παράλληλα, πρόσφατα μια μητέρα από τη Βρετανία αποκάλυψε ότι η 10χρονη κόρη της υπέστη «τραυματικά εγκαύματα» όταν επιχείρησε να μιμηθεί τη συγκεκριμένη τάση.

Μητέρα από το Μπρίστολ περιέγραψε μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο τους κινδύνους της τάσης, σημειώνοντας: «Τα squishes είναι το τελευταίο παιχνίδι που θέλουν όλα τα παιδιά, αλλά υπάρχει και ένα trend στο TikTok να τα βάζουν στον φούρνο μικροκυμάτων. Παρακαλώ μιλήστε στα παιδιά σας για τους κινδύνους, αν το αναζητήσετε, υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά με φρικτά εγκαύματα από αυτό. Το δικό μου παιδί είναι ένα από αυτά. Δεν ήταν στο σπίτι και δεν το έκανε η ίδια, αλλά ήταν εκεί, θα μπορούσε εύκολα να συμβεί και στο σπίτι, καθώς είναι κάτι που σίγουρα θα δοκίμαζε. Το παιχνίδι έμεινε μόνο 30 δευτερόλεπτα στον φούρνο. Το εξωτερικό στρώμα σιλικόνης έκρυβε πόσο καυτό ήταν το εσωτερικό υγρό».

Η ίδια αποκάλυψε ότι η κόρη της παραπέμφθηκε σε μονάδα εγκαυμάτων και οι γιατροί της συνέστησαν να αποφεύγει την έκθεση του προσώπου της στον ήλιο για τουλάχιστον δύο καλοκαίρια. «Δεν είναι βέβαιο αν θα μείνει ουλή. Είναι πολύ τυχερή που δεν έφτασε στο μάτι της», πρόσθεσε. Άλλοι γονείς σχολίασαν την ανάρτηση, αναφέροντας παρόμοια περιστατικά και χαρακτηρίζοντας την εμπειρία ως «το πιο τρομακτικό πράγμα».

Σε άλλο περιστατικό, η επτάχρονη Σκάρλετ Σέλμπι από το Φέστους του Μιζούρι υπέστη σοβαρά εγκαύματα και έπεσε σε κώμα, αφού έβαλε το παιχνίδι NeeDoh στον φούρνο μικροκυμάτων. Είχε προηγουμένως τοποθετήσει το παιχνίδι στην κατάψυξη και στη συνέχεια το θέρμανε για λίγα δευτερόλεπτα για να το κάνει πιο εύπλαστο. Όταν το έβγαλε, το παιχνίδι εξερράγη, εκτοξεύοντας καυτό υλικό στο πρόσωπο και στο στήθος της.

Ο πατέρας της, Τζος Σέλμπι, 44 ετών, έσπευσε κοντά της όταν άκουσε μια «ανατριχιαστική κραυγή» και προσπάθησε απεγνωσμένα να αφαιρέσει την καυτή ουσία από το δέρμα και τα ρούχα της. Η μικρή μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί την έθεσαν σε τεχνητό κώμα, φοβούμενοι ότι τα εγκαύματα στο στόμα θα προκαλούσαν πρήξιμο και απόφραξη των αεραγωγών. Μήνες μετά το περιστατικό της 1ης Οκτωβρίου, η Σκάρλετ αναμένει να διαπιστωθεί αν θα χρειαστεί μοσχεύματα δέρματος για τα εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού που υπέστη.

Οι γιατροί απευθύνουν αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους γονείς. Ο δρ. Γουίλιαμ Σάφνερ από το Vanderbilt University Medical Center στο Τενεσί δήλωσε ότι «τα παιχνίδια δεν έχουν σχεδιαστεί για να θερμαίνονται σε φούρνο μικροκυμάτων, γι’ αυτό παιδιά και ενήλικες καλούνται να μην το κάνουν. Τραγικά περιστατικά όπως εκρήξεις παιχνιδιών που προκαλούν σοβαρά εγκαύματα μπορούν να συμβούν. Προσοχή, χρειάζεται μεγάλη επιμέλεια».

Αντίστοιχα, ο δρ. Μάθιου Χάρις, συν-επικεφαλής της παιδιατρικής επείγουσας ιατρικής στο Cohen Children’s Medical Center στη Νέα Υόρκη, επισήμανε ότι «τα παιχνίδια συχνά περιέχουν πλαστικά ή μεταλλικά στοιχεία που μπορεί να διασταλούν ή να αναφλεγούν κατά τη θέρμανση στον φούρνο μικροκυμάτων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη, οδηγώντας σε σοβαρά εγκαύματα και τραυματισμούς. Είναι κρίσιμο οι γονείς να εκπαιδεύουν τα παιδιά όχι μόνο για τον κίνδυνο τοποθέτησης αντικειμένων στον φούρνο μικροκυμάτων, αλλά και ότι ακόμη και ορισμένα πιάτα ή πλαστικά σκεύη μπορεί να αναφλεγούν».

Η μητέρα της Σκάρλετ, Αμάντα Μπλέικενσιπ, ανέφερε ότι η κόρη της είχε δει βίντεο στο διαδίκτυο με άτομα που έβαζαν το παιχνίδι στον φούρνο μικροκυμάτων και θέλησε να το δοκιμάσει. Παράλληλα, καλεί όσους διαθέτουν τέτοια παιχνίδια να τα απορρίψουν, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά.

Η εταιρεία Schylling Toys, που κατασκευάζει τα παιχνίδια NeeDoh, αναγράφει σαφή προειδοποίηση στην ιστοσελίδα της: «ΜΗΝ θερμαίνετε, καταψύχετε ή τοποθετείτε στο φούρνο μικροκυμάτων, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό». Εκπρόσωπος του TikTok δήλωσε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προωθεί επικίνδυνη συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό παραβιάζει τις οδηγίες της κοινότητας και αφαιρείται από την πλατφόρμα.