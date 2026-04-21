Η κόντρα πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ εξόργισε τον Λευκό Οίκο δηλώνοντας ότι ο Θεός «δεν εισακούει τις προσευχές εκείνων που διεξάγουν πόλεμο», χαρακτηρίζοντας τις απειλές του Τραμπ για καταστροφή ενός ολόκληρου πολιτισμού ως «απαράδεκτες».



Ο Τραμπ απάντησε αποκαλώντας τον Ποντίφικα «αδύναμο στο έγκλημα και τρομερό στην εξωτερική πολιτική». Ωστόσο, η ιστορία διδάσκει ότι το Βατικανό ξέρει να επιβιώνει από τέτοιες θύελλες εδώ και δύο χιλιετίες.

Ο «Original» Λέων εναντίον του Αττίλα (452 μ.Χ.)

Ο πρώτος Πάπας Λέων (440-461) ήρθε αντιμέτωπος με έναν ηγέτη πολύ πιο τρομακτικό από τον Τραμπ: τον Αττίλα. Όταν οι Ούννοι εισέβαλαν στην Ιταλία και η Ρώμη φαινόταν χαμένη, ο Λέων τον συνάντησε χωρίς στρατό, αλλά με τη δύναμη του διαλόγου και την απειλή της θείας τιμωρίας. Παραδόξως, ο Αττίλας πείστηκε, αποσύρθηκε και πέθανε έναν χρόνο αργότερα.

Η σύγκρουση με τον Ναπολέοντα (1799-1815)

Ο Ναπολέων Βοναπάρτης είχε μια ταραχώδη σχέση με την Εκκλησία. Αρχικά αιχμαλώτισε τον Πάπα Πίο ΣΤ’, ο οποίος πέθανε στη φυλακή. Ο διάδοχός του, Πίος Ζ’, προσπάθησε να συμβιβαστεί, παραβρέθηκε μάλιστα στην ενθρόνιση του Ναπολέοντα, αλλά όταν αρνήθηκε να στηρίξει το εμπάργκο κατά της Βρετανίας, φυλακίστηκε και αυτός. Τελικά, ο Πάπας δικαιώθηκε, επιστρέφοντας θριαμβευτής στη Ρώμη μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό.

Πίος ΙΒ’ και ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η αμφιλεγόμενη διπλωματία

Ο Πίος ΙΒ’ (1939-1958) κατηγορήθηκε για τη σιωπή του απέναντι στις ναζιστικές θηριωδίες. Ωστόσο, η ιστορία δείχνει μια πιο σύνθετη εικόνα. Ενώ απέφευγε τις δημόσιες καταγγελίες για να μην προκαλέσει χειρότερα αντίποινα, οργάνωσε κρυφές επιχειρήσεις, έσωσε χιλιάδες Εβραίους κρύβοντάς τους σε μοναστήρια και τους εξασφάλισε άσυλο στη Βραζιλία. Η Γκόλντα Μέιρ τον χαρακτήρισε αργότερα «υπηρέτη της ειρήνης».

Η «Ostpolitik» και η πτώση του Κομμουνισμού

Στη δεκαετία του ’60, ο Πάπας Παύλος ΣΤ’ εγκαινίασε την Ostpolitik, μια πολιτική διαλόγου με το κομμουνιστικό μπλοκ για να βελτιώσει τις συνθήκες των πιστών στην Ανατολική Ευρώπη. Τη σκυτάλη πήρε ο Ιωάννης Παύλος Β’, ο οποίος συνδύασε τον διάλογο με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ με την ηθική στήριξη στο κίνημα της «Αλληλεγγύης» στην Πολωνία, συμβάλλοντας στην κατάρρευση του Σιδηρού Παραπετάσματος.

Φραγκίσκος: «Όχι στους τοίχους»

Ο προκάτοχος του σημερινού Πάπα, ο Φραγκίσκος, συγκρούστηκε επανειλημμένα με τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία. Η δήλωσή του ότι «όποιος σκέφτεται μόνο να χτίζει τείχη δεν είναι χριστιανός» έμεινε στην ιστορία, όπως και η σθεναρή του στάση υπέρ της συμφωνίας για το κλίμα. Ο Φραγκίσκος επέλεγε να επιτίθεται στις πολιτικές και όχι προσωπικά στον άνθρωπο, διατηρώντας μια ψυχρή αλλά αναγκαία διπλωματική επαφή.

Το συμπέρασμα της ιστορίας

Η σημερινή κόντρα του Λέοντος ΙΔ’ με τον Τραμπ είναι απλώς η συνέχεια ενός παιχνιδιού ισχύος 2.000 ετών. Ενώ οι πρόεδροι και οι αυτοκράτορες έρχονται και παρέρχονται, το Βατικανό παραμένει ένας παγκόσμιος παίκτης που ξέρει πότε να μιλά και πότε να περιμένει. Όπως δείχνει η ιστορία, όποιος έρχεται μετά τον Τραμπ, είναι πιθανό να βρει έναν Πάπα που είναι ακόμα εκεί, σύμφωνα με το Politico.