Καθηγήτρια λυκείου στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ φέρεται να έδειξε γυμνές φωτογραφίες σε μαθητές της κατά τη διάρκεια παρουσίασης μέσα στην τάξη, σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου.

Η καθηγήτρια παρουσίασε τέσσερις ακατάλληλες εικόνες με γυμνό στήθος ενώ έκανε παρουσίαση PowerPoint στους μαθητές την Τετάρτη στο «Glacier Peak High School», ένα ανησυχητικό λάθος που η διευθύντρια, Αλίσια Μίτσελ, χαρακτήρισε ατύχημα σε επιστολή που στάλθηκε στους γονείς.

«Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα περιστατικό σε τάξη όπου ακατάλληλες εικόνες κοινοποιήθηκαν κατά λάθος στους μαθητές», ανέφερε η διευθύντρια, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post. «Έχουμε καταλάβει ότι αυτές οι εικόνες έχουν πλέον δει και πολλοί άλλοι εκτός της τάξης και θέλουμε να σας δώσουμε την ευκαιρία να συζητήσετε το θέμα με τους μαθητές σας, αν το επιθυμείτε.

Το περιεχόμενο περιελάμβανε γυμνές εικόνες, οι οποίες εμφανίστηκαν για λίγο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης PowerPoint ενός καθηγητή», πρόσθεσε η Αλίσια Μίτσελ, οποία τόνισε ότι το ανησυχητικό λάθος, το οποίο βρίσκεται υπό έρευνα, δεν αντανακλά τις «προσδοκίες του σχολείου όσον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό».

Η Αλίσια Μίτσελ δεν ανέφερε το όνομα της καθηγήτριας ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είναι σαφές αν οι φωτογραφίες απεικόνιζαν την εκπαιδευτικό ή κάποιο άλλο άτομο. Επίσης, δεν είναι γνωστό αν η εκπαιδευτικός έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα όσο διεξάγεται η έρευνα.

«Δεδομένου ότι πρόκειται για θέμα προσωπικού που βρίσκεται υπό έρευνα, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες ή να κάνουμε περαιτέρω σχόλια», δήλωσε εκπρόσωπος του σχολείου σε ανακοίνωση προς την New York Post. «Αντιμετωπίζουμε το θέμα με σοβαρότητα και ακολουθούμε τις καθιερωμένες διαδικασίες για να εξετάσουμε την κατάσταση και να καθορίσουμε τα επόμενα βήματα», πρόσθεσε.