Μια πρώην καθηγήτρια γυμνασίου στο Νιου Τζέρσεϊ συνελήφθη την Πέμπτη, έπειτα από καταγγελίες ότι διατηρούσε σεξουαλική σχέση με μαθητή.

Η 36χρονη Άσλεϊ Φίσλερ, από το Washington Township της κομητείας Gloucester, κατηγορείται για έξι κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης πρώτου βαθμού σε βάρος ανηλίκου, μία κατηγορία δεύτερου βαθμού για έκθεση παιδιού σε κίνδυνο και μία κατηγορία δεύτερου βαθμού για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, σύμφωνα με το Foxnews.

Κάθε κατηγορία πρώτου βαθμού επισύρει ανώτατη ποινή κάθειρξης 20 ετών, ενώ κάθε κατηγορία δεύτερου βαθμού επισύρει ανώτατη ποινή κάθειρξης 10 ετών.

Η σύλληψη της πρώην καθηγήτριας έλαβε χώρα αφού το θύμα, το οποίο είναι πλέον ενήλικας, κατέθεσε την καταγγελία του στην αστυνομία νωρίτερα φέτος. Το θύμα ήταν μαθητής στην τάξη της Άσλεϊ Φίσλερ την εποχή που συνέβη η σεξουαλική σχέση. Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, η Άσλεϊ Φίσλερ φέρεται να είχε σεξουαλική σχέση με έναν μαθητή το 2021, ενώ εργαζόταν ως καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Orchard Valley.

Σύμφωνα με το Fox 29, το θύμα περιέγραψε στην αστυνομία πολλαπλές σεξουαλικές επαφές στο αυτοκίνητο του Φίσλερ και στην τάξη της. Όπως ανέφερε το κανάλι, οι ερευνητές ανακάλυψαν αργότερα μηνύματα κειμένου μεταξύ της Άσλεϊ Φίσλερ και του θύματος που φέρεται να επιβεβαίωναν τον σεξουαλικό χαρακτήρα της σχέσης τους.

Σύμφωνα με ένα βιογραφικό που βρίσκεται στο διαδίκτυο, η Άσλεϊ Φίσλερ δίδασκε κοινωνικές επιστήμες στη σχολική περιφέρεια του Ουάσινγκτον Τάουνσιπ από το 2014 έως τον Ιούνιο του 2023. Σύμφωνα με αξιωματούχους, δεν εργάζεται πλέον ως εκπαιδευτικός ούτε στο Ουάσινγκτον Τάουνσιπ ούτε σε οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια.