Μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου βρίσκεται υπό διερεύνηση στην Αριζόνα των ΗΠΑ, με δύο καθηγήτριες λυκείου να κατηγορούνται ότι διατηρούσαν ανάρμοστη σχέση με τον ίδιο μαθητή. Οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την απαγγελία κατηγοριών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, με το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων θυμάτων να παραμένει ανοιχτό.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε λύκειο στην πόλη Πιόρια, κοντά στο Φοίνιξ, όπου για μήνες κυκλοφορούσαν φήμες για ακατάλληλες σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Οι καταγγελίες ήρθαν στο φως το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα και δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί να τεθούν σε διαθεσιμότητα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ωστόσο οι υποθέσεις έχουν επανυποβληθεί στους εισαγγελείς.

Το χρονικό και τα στοιχεία της έρευνας

Οι δύο εκπαιδευτικοί ταυτοποιήθηκαν ως η 27χρονη Χέιλι Μπεκ και η 47χρονη Άντζελα Μπουρλάκα. Η δεύτερη εργαζόταν στο σχολείο για 25 χρόνια, ενώ η Μπεκ είχε προσληφθεί το 2020.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Μπουρλάκα κατηγορείται ότι κατέγραφε τον εαυτό της γυμνό σε βίντεο, στα οποία ανέφερε το όνομα του μαθητή. Τα αρχεία αυτά βρέθηκαν στο κινητό του, έπειτα από καταγγελία της γιαγιάς του, που ενημέρωσε τις Αρχές.

Λίγο αργότερα, προέκυψαν και καταγγελίες για τη δεύτερη καθηγήτρια. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, η μητέρα του μαθητή παραδέχτηκε ότι γνώριζε πως ο γιος της «είχε σεξουαλικές σχέσεις με μια καθηγήτρια ονόματι Χέιλι Μπεκ».

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η Μπεκ ξεκίνησε να προσεγγίζει και να χειραγωγεί τον μαθητή πριν ακόμη ενηλικιωθεί, ενώ η φερόμενη κακοποίηση φέρεται να έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών που τον δίδασκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, του παρείχε ευνοϊκή μεταχείριση, επηρεάζοντας βαθμούς και παρουσίες, ενώ φέρεται να του έκανε δώρα, να του προσέφερε φαγητό, αλκοόλ και ναρκωτικά, καθώς και να του έδινε χρήματα. Σε μηνύματα που εντοπίστηκαν, η ίδια χαρακτήριζε τον εαυτό της «sugar momma», σημειώνοντας ότι «ένιωθε σαν να κάνει καθαρή πορνεία».

Η επικοινωνία μεταξύ τους ήταν εκτεταμένη, με περισσότερα από 4.000 μηνύματα μέσα σε διάστημα περίπου έξι εβδομάδων, που περιλάμβαναν αναφορές σε σεξουαλικές και παράνομες δραστηριότητες.

Σε συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η Μπεκ φέρεται να έγραφε στον μαθητή: «Παρόλο που η σχέση μας δεν είναι σωστή, τουλάχιστον είμαστε κοντά ηλικιακά».

Σε χειρόγραφο σημείωμα που εντοπίστηκε στο διαμέρισμά της, ανέφερε: «Αυτή η σχέση είναι λάθος, αλλά νιώθω ότι την αξιοποιήσαμε στο έπακρο» και «Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας άλλος μαθητής (το ξέρω, είναι τόσο λάθος) με τον οποίο θα ήθελα να κάνω όλα αυτά».

«Αυτό ήταν παιδική κακοποίηση και βιασμός ανηλίκου»

«Αυτό δεν ήταν σχέση», δήλωσε η ειδικός πρόληψης παιδικής κακοποίησης, Τζέσικα Νάισλι. «Ήταν ένα παιδί και αυτό ήταν παιδική κακοποίηση και βιασμός ανηλίκου».

Η ίδια τόνισε επίσης: «Αυτές οι γυναίκες ανήκουν στο 4%, καθώς στο 96% των περιπτώσεων οι δράστες είναι άνδρες» και υπογράμμισε πως «δεν είναι αστείο. Δεν είναι κατόρθωμα. Είναι θύμα. Αυτό δεν ήταν σχέση. Ήταν βιασμός».

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τη στάση της σχολικής κοινότητας, αναφέροντας: «Οι εκπαιδευτικοί και όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης πρέπει να καταλάβουν ότι η υποχρέωση αναφοράς ενός περιστατικού δεν προϋποθέτει πως πρέπει να είναι βέβαιοι για αυτό. Αρκεί να υπάρχει μια εύλογη υποψία… Γιατί δεν το κατήγγειλαν νωρίτερα;».

«Οι παιδόφιλοι να λογοδοτούν»

Η Μπουρλάκα έχει παραδώσει οικειοθελώς την άδεια διδασκαλίας της, ενώ η Μπεκ απολύθηκε ομόφωνα από το αρμόδιο συμβούλιο της σχολικής περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης, ένας γονέας δήλωσε οργισμένος: «Στέλνουμε τα παιδιά μας στα σχολεία σας 10 μήνες τον χρόνο, πέντε ημέρες την εβδομάδα, επτά ώρες την ημέρα. Ως γονέας, χαίρομαι που βλέπω ότι παιδόφιλοι όπως η Χέιλι Μπεκ λογοδοτούν όσο το δυνατόν περισσότερο».

2 high school teachers accused of sexual misconduct with same teenage student: ‘It’s not an achievement’https://t.co/x8wzNv8fta — FOX29WFLX (@FOX29WFLX) April 3, 2026

Η αστυνομία επισημαίνει ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων θυμάτων, σύμφωνα με το wkyt.com.

Από την πλευρά της, η σχολική περιφέρεια ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Η σχολική περιφέρεια Peoria Unified και το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνουν εξαιρετικά σοβαρά υπόψη κάθε καταγγελία που αφορά την ασφάλεια των μαθητών. Τη στιγμή που αναφέρθηκαν οι ανησυχίες, δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουν την εκτίμηση της σεξουαλικής κακοποίησης. Η περιφέρεια ενήργησε σύμφωνα με την πολιτική του συμβουλίου, την ισχύουσα νομοθεσία και τις καθιερωμένες διαδικασίες. Μετά την επανεξέταση της υπόθεσης, ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα. Λόγω εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας, δεν είναι δυνατή η παροχή περισσότερων λεπτομερειών. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές και το προσωπικό».