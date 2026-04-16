Ένας επιστήμονας του Βοτανικού Κήπου της Νέας Υόρκης βρέθηκε στο επίκεντρο έντονου διαδικτυακού ενδιαφέροντος, όταν τα σχόλια για την εμφάνισή του στα social media ξεπέρασαν τα όρια και οδήγησαν τελικά στην απενεργοποίησή τους.

Ο Chris Elliott, κηπουρός και επιμελητής στον Βοτανικό Κήπο της Νέας Υόρκης, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από βίντεο που δημοσιεύονταν στους επίσημους λογαριασμούς του οργανισμού, στα οποία παρουσίαζε φυτά και λουλούδια. Ωστόσο, αντί το ενδιαφέρον να επικεντρωθεί στο επιστημονικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, πολλοί χρήστες άρχισαν να σχολιάζουν έντονα την εμφάνισή του.

Η κατάσταση φαίνεται πως κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο Βοτανικός Κήπος προχώρησε στο να «κόψει» τα σχόλια τόσο στο TikTok όσο και στο Instagram σε αναρτήσεις όπου εμφανίζεται ο Elliott, καθώς ο επιστήμονας δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση. Τα σχετικά βίντεο, που περιλάμβαναν παρουσιάσεις ανθισμένων κερασιών και άλλων φυτών, συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες προβολές, αλλά και πλήθος σχολίων που δεν σχετίζονταν με το περιεχόμενο.

Σύμφωνα με χρήστη που ανέδειξε το θέμα στα social media, τα σχόλια ήταν «κυρίως ευγενικά, αλλά κάποια όχι, και κανένα δεν αφορούσε πραγματικά τα λουλούδια για τα οποία μιλούσε». Ο ίδιος επαίνεσε την απόφαση του οργανισμού να περιορίσει τα σχόλια, σημειώνοντας ότι «είναι καλό που προσπάθησαν να τον προστατεύσουν όταν απλώς έκανε τη δουλειά του».

Πριν από την απενεργοποίηση των σχολίων, κάποια σχόλια έδειχναν χρήστες να εκφράζουν θαυμασμό με τρόπο που σε αρκετές περιπτώσεις ξέφευγε από τα όρια της απλής φιλοφρόνησης, στρέφοντας πλήρως τη συζήτηση μακριά από το αντικείμενο των βίντεο. Εκπρόσωποι του οργανισμού, αλλά και ο ίδιος ο Elliott, δεν προχώρησαν άμεσα σε επίσημες δηλώσεις για το περιστατικό. Ωστόσο, η κίνηση να «κλείσουν» τα σχόλια θεωρήθηκε από πολλούς ως απαραίτητη για τη διατήρηση ενός ασφαλούς και επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Το περιστατικό άνοιξε ευρύτερη συζήτηση γύρω από την αντικειμενοποίηση στα social media και το λεγόμενο «pretty privilege», δηλαδή την ιδιαίτερη προσοχή που λαμβάνουν άτομα λόγω εμφάνισης. Αν και συχνά παρουσιάζεται ως πλεονέκτημα, αρκετοί επισημαίνουν ότι μπορεί να έχει και αρνητικές συνέπειες, όπως η δυσκολία να αντιμετωπιστεί κάποιος σοβαρά για τη δουλειά του.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά και τους άνδρες, οι οποίοι επίσης μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο σχολίων που τους αντιμετωπίζουν ως «εικόνα» και όχι ως επαγγελματίες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Όπως επισημαίνουν χρήστες, ακόμη και όταν τα σχόλια δεν είναι ανοιχτά προσβλητικά, η συνεχής εστίαση στην εμφάνιση μπορεί να δημιουργήσει πίεση και να αλλοιώσει τον σκοπό της επικοινωνίας, ειδικά όταν πρόκειται για εκπαιδευτικό ή επιστημονικό περιεχόμενο, όπως στην περίπτωση του Βοτανικού Κήπου.