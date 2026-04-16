Δύο ανήλικοι, ηλικίας 5 και 14 ετών, έχασαν τη ζωή τους μετά από νυχτερινή επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην περιφέρεια Κρασναντάρ στη νότια Ρωσία, όπως δήλωσε νωρίς το πρωί της Πέμπτης ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ.

«Τρομοκρατική επίθεση με drone εναντίον κατοικιών στην Τουάψε στοίχισε τη ζωή σε δυο ανηλίκους ηλικίας 5 και 14 ετών», ανέφερε ο κ. Καντράτιεφ μέσω Telegram, εκφράζοντας τα «συλλυπητήριά του» στις οικογένειες και προσθέτοντας ότι τραυματίστηκαν επίσης δυο ενήλικοι.