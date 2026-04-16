Τουλάχιστον δυο άμαχοι, αγόρι δώδεκα ετών και 35χρονη μητέρα, σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από πυραυλική επίθεση ρωσικών δυνάμεων στο Κίεβο, τα ξημερώματα της Πέμπτης, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Αγόρι δώδεκα ετών σκοτώθηκε σε επίθεση του εχθρού στην πρωτεύουσα. Ως τώρα, έχουν τραυματιστεί 10 άνθρωποι. Ανάμεσά τους είναι πολλοί γιατροί», είχε αναφέρει νωρίτερα ο δήμαρχος.

Στη συνοικία Ποντίλσκι, «το ισόγειο ιδιωτικής κατοικίας κατέρρευσε» και «παιδί διασώθηκε από τα συντρίμμια», πρόσθεσε.

Όπως έγινε γνωστό, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τέθηκαν σε λειτουργία, ενώ θραύσματα από πυραύλους κατέπεσαν σε διάφορες περιοχές, προκαλώντας φωτιές και υλικές καταστροφές.

Kyiv region.

In the Bila Tserkva district, as a result of a russian attack, a strike hit a production and storage building of an enterprise, causing a fire over an area of 800 sq. m. pic.twitter.com/YN8CoGCLfH — EMPR.media (@EuromaidanPR) April 16, 2026

Την ίδια ώρα, κινητοποιήθηκαν συνεργεία άμεσης ιατρικής βοήθειας, τα οποία κατευθύνθηκαν σε σημεία όπου καταγράφηκαν τραυματισμοί.

Πλήγματα αναφέρθηκαν επίσης στη Ντνίπρο (κεντρικά) και στην Οδησσό (νοτιοδυτικά) τη νύχτα, με πέντε τραυματίες στην καθεμιά από τις δυο πόλεις, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Από την έναρξη του πολέμου, πριν από τέσσερα χρόνια, ο ρωσικός στρατός πλήττει σχεδόν κάθε νύχτα με εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους τομείς της Ουκρανίας — και τελευταία εντείνει επίσης τις επιδρομές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί από τον Φεβρουάριο του 2022, χωρίς να λογαριάζονται οι στρατιωτικοί των δυο πλευρών.

Ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ δεν έχουν επιτρέψει οι εμπόλεμες πλευρές να πλησιάσουν σε συμφωνία· οι διαπραγματεύσεις έχουν πρακτικά ανασταλεί αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.