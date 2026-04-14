Από ρωσική επίθεση με drones στην Τσερκάσι, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας στην κεντρική Ουκρανία, σκοτώθηκε ένα 8χρονο παιδί, ενώ ακόμη 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές την Τρίτη.

Ο περιφερειάρχης Ίχορ Ταμπουρέτς ενημέρωσε μέσω Χ πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν καταστροφές σε τέσσερα πολυώροφα συγκροτήματα κατοικιών, με αποτέλεσμα ένας 8χρονος να βρει τον θάνατο και 14 κάτοικοι να τραυματιστούν. Διευκρίνισε πως εννέα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ σε άλλους πέντε παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες.

💔 In Cherkasy, Russians killed an 8-year-old boy. Nine people were injured, including a child, — Cherkasy OVA.



Είχε προηγηθεί μερικές ώρες νωρίτερα ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, με απολογισμό τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 27 τραυματίες.